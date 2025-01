Dostlukspor Bottrop absolvierte ein außergewöhnliches Trainingslager in der Türkei, umgeben von Profimannschaften – eine besondere Erfahrung für den Kreisligisten.

Der Bottroper Kreisligist Dostlukspor Bottrop aus der Kreisliga A trainierte zuletzt bis zum 11. Januar noch in der sonnigen Türkei – neben einigen Profimannschaften. Für Trainer Can Ucar sowie die gesamte Mannschaft war dies eine besondere Erfahrung.

Can Ucar über …

… die Idee eines Trainingslagers in der Türkei

Die Idee entstand schon vor zwei Jahren. Dort war die U19-Niederrheinliga-Mannschaft in der Türkei und hat vor Ort eine Woche ein Trainingslager absolviert. Jetzt sind diese Jungs aus der ehemaligen U19 in die erste Mannschaft gekommen. Da wollte man das gerne so fortführen.

… die Finanzierung

Um das Trainingslager realisieren zu können, hat der Verein Geld in die Hand genommen. Er hat auch im Gesamten den größten Teil übernommen. Die Spieler hatten allerdings trotzdem auch noch einen kleineren eigenen Anteil. Dieser wurde direkt durch Siegprämien einbehalten.

… die Organisation

Probleme in der Organisation gab es nicht. Schon seit Sommer war klar, dass wir ein Trainingslager im Ausland machen werden. Wir mussten in dieser Hinsicht natürlich frühzeitig mit den Spielern sprechen, damit sie sich rechtzeitig bei ihrer Arbeit um den benötigten Urlaub kümmern können. Die meisten haben glücklicherweise auch Urlaub nehmen können, wodurch der Großteil mitgeflogen ist. Die wenigen, bei denen es leider nicht geklappt hat, konnten glücklicherweise an der Hallenstadtmeisterschaft teilnehmen und unsere Mannschaft dort vertreten.

… das, was die Mannschaft mitnehmen konnte

Das Trainingslager war schon eine sensationelle Erfahrung. Wir sind am Ende des Tages keine Profimannschaft und deswegen ist diese Woche ganz besonders gewesen. Zusammenhalt war ein wichtiges Thema, dazu auch Teambuilding. Selbstverständlich konnten wir vor Ort auch zweimal täglich auf allerhöchstem Niveau sowie auf den schönsten Rasenplätzen trainieren. Uns ist bewusst, dass wir diese Bedingungen in Deutschland so nicht mehr haben, deswegen konnten wir das dort vor Ort umso mehr genießen, auf diesem Level trainieren zu dürfen.

… das Umgebensein von Profimannschaften

Das ist schon eine einmalige Erfahrung zwischen den ganzen Profis, die dort ebenfalls ein Trainingslager hatten, dabei zu sein als kleiner Kreisligist. Auf dem Trainingsplatz kamen in der Zeit schon ganz interessante Gespräche zustande, wenn man als Kreisligist hier ist. Direkt bei uns im Hotel beim Essen hatten wir jedes Mal die Erstvertretung von Erzgebirge Aue dabei. Vor unserem Hotel standen die ganzen Mannschaftsbusse. Auf den Trainingsplätzen neben uns waren dann aus den anderen Hotels auch Vereine wie der Hamburger SV, RWO oder auch viele Zweit- und Drittligisten aus der Türkei, aus Belgien oder den Niederlanden. Daher hatten wir dann dauerhaft mit Profis Berührungskontakt.

… den Mix aus Teambuilding und Trainingsmaßnahmen

Beides widerspricht sich ja nicht. Zwischendurch waren wir auch mal außerhalb des Hotels, als wir zum Beispiel Rafting oder Canyoning gemacht haben. Ansonsten lag der Fokus aber auch beim Training. Das Trainingslager war ja kein Urlaub. Da wir als Amateurmannschaft zweimal am Tag trainiert haben, war das schon sehr anstrengend und spürbar.