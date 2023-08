Transfercoup für Kreisligist Sportfreunde Walsum 09. Mit Haluk Türkeri kommt ein Angreifer mit Profi-Erfahrung.

Haluk Türkeri geht fortan in der Kreisliga A2 Duisburg auf Torejagd! Der 36-jährige Ex-Profi, der zuletzt bei Landesligist SV Genc Osman unter Vertrag stand, verstärkt zur Saison 2023/2024 die Sportfreunde Walsum 09.

Türkeri wurde in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet. Mit 33 Toren in 26 A-Junioren-Bundesliga-Spielen machte er auf sich aufmerksam und kam, damals unter Marcel Koller, dort auch als 18-Jähriger zu seinem Debüt in der 2. Bundesliga.

Es folgten einige namhafte Stationen in Deutschland, darunter Rot-Weiss Essen (15 Regionalliga-Spiele, 2 Tore), SV Elversberg (21 Regionalliga-Spiele, 1 Tor) SV Darmstadt 98 (8 Regionalliga-Spiele, 1 Tor) und der MSV Duisburg, ehe es den gebürtigen Duisburger 2012 in die Türkei zog. Dort brachte es Türkeri in zehn Jahren für insgesamt zwölf verschiedene Klubs auf 53 Einsätze (6 Tore) in der zweiten, 163 Einsätze (52 Tore) in der dritten und 33 Einsätze (8 Tore) in der vierten Liga.

Im Sommer folgte die Rückkehr nach Deutschland. Türkeri schloss sich dem SV Genc Osman an und steuerte in der letzten Saison 2022/2023 in der Landesliga Niederrhein Gruppe 2 in 21 Partien sieben Tore und fünf Vorlagen bei.

Türkeri war von einem Verbleib beim SV Genc Osman nicht abgeneigt, stellte allerdings einige Bedingungen. „Der Verein muss wieder professioneller werden. Es kann nicht sein, dass junge Spieler kurz vor den Partien am Handy spielen oder Faxen machen, wenn sie ausgewechselt werden. So ein Verhalten hat in der Landesliga nichts zu suchen. Mein Herz sagt mir, dass ich bleiben soll, um mit dem Verein wieder aufzusteigen, aber nicht unter solchen Bedingungen”, sagte er vergangenen Mai.

Nun der Schritt in die Kreisliga. Bei den Sportfreunden Walsum trifft Türkeri nun auf einen Kader, der mit insgesamt elf neuen Spielern – fast alle von höherklassigen Vereinen – um den Aufstieg spielen möchte. Dazu gehört beispielsweise Torhüter Abdullah Daghan der vergangenen Saison noch in der Oberliga Niederrhein das Tor des FSV Duisburg hütete.