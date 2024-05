Enes Bayram (hier in Grün für Arminia Klosterhardt) wird in der kommenden Saison für den SV Genc Osman Duisburg auflaufen.

Der SV Genc Osman Duisburg hat den Aufstieg in der Bezirksliga in dieser Saison verpasst. In der nächsten Saison soll der Sprung in die nächste Spielklasse mit Neuzugängen klappen.

Der SV Genc Osman Duisburg hat den direkten Wiederaufstieg in dieser Saison verpasst. In der nächsten Saison bleibt das Ziel gleich: der Aufstieg aus der Bezirksliga in die Landesliga. Mit prominenten Neuzugängen soll es nächstes Jahr klappen. Enes Bayram kommt von Arminia Klosterhardt aus der Landesliga Niederrhein zum SV. Der Sportliche Leiter Justin Grepl erklärt den Transfer: "Der Kontakt zwischen uns ist nie abgebrochen. Ich hatte ihn beim MSV 07 als Spieler. Er wollte eine neue Herausforderung und möchte im nächsten Jahr um den Aufstieg spielen." Bayram kommt in der laufenden Landesliga-Spielzeit auf 34 Einsätze bei der Arminia und erzielte dabei drei Tore. Der 30-Jährige lief gegen die SG Essen-Schönebeck sogar als Kapitän auf. Beim SV möchte er eine wichtige Rolle spielen und seine Erfahrung ausnutzen. "Wir sind sehr erfreut, dass wir Enes zu uns holen konnten", erzählte Grepl. Ebenfalls aus der Landesliga kommen Furkan Cakmak und Emre Sahin. Beide kommen vom Landesliga-Absteiger FSV Duisburg und bringen Oberliga-Erfahrung mit. Der 23-jährige Cakmak kommt sogar auf vier Regionalliga-Einsätze für Rot-Weiß Oberhausen. Grepl ist sich sicher, dass beide Spieler dem SV in der kommenden Spielzeit helfen werden. Zudem stoßen Felix Mpianza vom FSV Duisburg, Ahmet Ünal Ergün von den Sportfreunden Hamborn sowie Fabio Minino zum ambitionierten Bezirksligisten hinzu. "Wir peilen nächstes Jahr wieder den Aufstieg an. Natürlich ist es schwierig zu sagen, wir steigen auf jeden Fall auf. Man sieht jedes Jahr, wie gut diese Bezirksliga ist und wenn immer nur einer aufsteigt, wird es nächstes Jahr nicht leichter", erklärt Grepl. Man sieht jedes Jahr, wie gut diese Bezirksliga ist und wenn immer nur einer aufsteigt, wird es nächstes Jahr nicht leichter. Justin Grepl In der kommenden Saison wird die Konkurrenz definitiv nicht leichter, erzählt der Sportliche Leiter: "Es kommen sehr starke Mannschaften runter und hoch, aber wir haben unser Gerüst beibehalten und haben uns gut verstärkt." Am kommenden Sonntag steht allerdings zunächst das letzte Saisonspiel an. Um 15.30 Uhr geht es gegen TUSEM Essen.

Zur Startseite