Dortmunder Kreisligist holt früheren Bundesliga-Torhüter in den Verein

Ein Kreisligist aus Dortmund hat einen neuen Torwart-Trainer. Und der lief schon in der Bundesliga auf.

Das gibt es auch nicht alle Tage: Der Dortmunder Kreisligist SC Husen Kurl darf sich künftig über prominente Unterstützung in seinem Trainerteam freuen.

Mit André Alter heuert ein neuer Torwarttrainer beim A-Ligisten an, der während seiner aktiven Zeit sogar einige Partien in der Bundesliga bestritt. Zehnmal lief der gebürtige Lüner in der Spielzeit 1993/94 für die SG Wattenscheid 09 im Oberhaus auf.

Jetzt soll er dem Torhüter-Gespann den Husen Kurler mit seiner Erfahrung und Expertise weiterhelfen. Der Kontakt sei über Andreas Hollmann, Sportlicher Leiter des Vereins, zustande gekommen. "Wir freuen uns sehr über Andres Zusage und sind überzeugt davon, dass er uns mit seiner Erfahrung weiterbringen kann", sagt Hollmann über den Coup.

Husen Kurl beendete die abgelaufene Saison auf dem elften Tabellenplatz der zweiten Staffel der Dortmunder Kreisliga A. Ganz andere Gefilde ist Alter aus seiner aktiven Laufbahn gewohnt. Nach seiner Zeit bei der SG Wattenscheid - hier lief Alter überwiegend in der zweiten Mannschaft auf - spielte er für Vereine wie den Beckumer SV oder SpVgg Erkenschwick.

Söhne spielen für Brünninghausen und RWE-Nachwuchs

Sogar ein Länderspiel für die deutsche U21-Nationalmannschaft bestritt der frühere Keeper. Erfahrung als Coach sammelte er unter anderem als Assistenz- und Torwarttrainer des FC Nordkirchen.

Seine Leidenschaft hat Alter offenbar weitervererbt: Er hat zwei Söhne, die ebenfalls im Revierfußball unterwegs sind - und das natürlich ebenfalls als Torhüter.

Der 18-jährige Tom Alter durchlief den Nachwuchs von Preußen Münster und wechselt nun zum Oberliga-Aufsteiger FC Brünninghausen in den Seniorenbereich. Der zwei Jahre jüngere Niklas Alter war zuletzt Teil der U17 des FC Schalke 04. Nach der Sommerpause wird er in der Jugend von Rot-Weiss Essen auflaufen - während Vater André sich künftig um die Torhüter des SC Husen Kurl kümmern wird.