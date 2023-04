Westfalia Dortmund: Trainer für neue U19 gefunden - aktuell im RWE-NLZ tätig

Westfalia Dortmund will kommende Saison eine U19-Mannschaft melden. Einen Trainer hat der Ausnahme-Kreisligist bereits gefunden.

Bei Westfalia Dortmund nähert sich ein historischer Tag: Am kommenden Sonntag kann der neu gegründete Verein den Aufstieg in die Kreisliga B perfekt machen. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Alemannia Scharnhorst II (15 Uhr) wäre die Westfalia von Spieltage vor dem Ende der Saison nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

Neben dem Aufstieg der Herrenmannschaft treiben die Verantwortlichen um Gründer und Chef Maurice Temme die Planungen auch in anderen Bereichen voran. Zur kommenden Saison wollen die Dortmunder erstmals Juniorenmannschaften für den Spielbetrieb melden - auch eine A-Jugend.

Einen Trainer für das künftige U19-Team hat die Westfalia jedenfalls bereits gefunden. Michel Fojcik wird bei den Talenten an der Seitenlinie stehen. Im Dortmunder Jugendfußball ist Fojcik ein bekanntes Gesicht - und auch bei Rot-Weiss Essen. Hier ist der Coach seit 2018 im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) tätig und für den Bereich von der U12 bis zur U14 mitverantwortlich.

Nach der laufenden Spielzeit folgt dann der Wechsel zur Westfalia. "Ich freue mich sehr, dass ich ab der kommenden Saison die U19 von Westfalia Dortmund trainieren darf", betont der künftige Junioren-Coach in einer Mitteilung des Vereins.





Die Westfalia habe ihn "vom kompletten Konzept und der Struktur überzeugt", so Fojcik weiter. "Es ist toll in direkter Nähe professionell als Trainer arbeiten zu können. Ich bin motiviert die Spieler weiterzuentwickeln, damit die erste und zweite Mannschaft in Zukunft davon profitieren kann."