Die U19-Mannschaft des VfL Bochum befindet sich schon seit einigen Wochen in der Vorbereitung. Vier Testspiele wurden absolviert und allesamt gewonnen. Die Liga-Gegner stehen auch fest.

Mit einem 6:1-Sieg über Arminia Bielefeld feierte die U19 des VfL Bochum den vierten Testspiel-Erfolg in Folge.

Zuvor gewann die Mannschaft von Trainer David Siebers gegen Hannover 96 (5:1), Eintracht Dortmund (6:0) und FSV Frankfurt (2:1). Zudem nahm das Team an einem internationalen Turnier in Amsterdam teil. Am Sonntag (30. Juni, 11 Uhr) folgt schon der nächste Test. Dann geht es gegen den 1. FC Kaiserslautern.

"Wir haben eine gute Basis geschaffen, haben aber noch viele Dinge zu tun. In fünf Wochen geht es in der Liga los. Wir geben den Jungs noch eine zehntägige Urlaubsphase", verrät Siebers den VfL-Plan bis zum Start. W

In der neu geschaffenen U19-DFB-Nachwuchsliga 2024/25 geht der VfL Bochum in der Gruppe E an den Start. Die Gruppe setzt sich aus folgenden Mannschaften zusammen: Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, FC Rot-Weiß Erfurt, Hannover 96, SC Paderborn 07, VfL Bochum, VfL Osnabrück, Werder Bremen.

Da warten auf den VfL-Nachwuchs ordentliche Fahrtstrecken. Die weiteren Revierklubs finden sich zum Beispiel in einer Gruppe wieder - Gruppe C: Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, SV Meppen, TSV Meerbusch, Preußen Münster.

Die Liga startet am 3. August 2024, ab dem 9. Dezember 2024 wird die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Der Spielmodus ist in zwei Phasen gegliedert

In der Vorrunde wird zunächst in acht regionalen Staffeln zu je acht Mannschaften gespielt, wobei Landes- und Regionalverbandsgrenzen keine Rolle spielen. Zusätzlich zu den 58 Vereinen, die Nachwuchsleistungszentren unterhalten, sollen noch sechs Amateurklubs kommen. Alle Mannschaften einer Staffel treten in Hin- und Rückrunde gegeneinander an und qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten der Vorrundengruppen spielen in der Liga A der Hauptrunde weiter, die übrigen Mannschaften in der Liga B. Zur Liga B stoßen bis zu 11 weitere Amateurvereine, die sich über die Regional- beziehungsweise Landeswettbewerbe (zweithöchste Spielklassen wie bspsw. die Regionalligen) qualifizieren. Beide Ligen werden erneut in Staffeln aufgeteilt und absolvieren eine Hin- und Rückrunde. Der Meister wird unter den 16 besten Mannschaften aus der Liga A in einer Endrunde ausgespielt, in der ab dem Achtelfinale nur noch K.o.-Spiele ausgetragen werden. wozi mit gp