Die U19 des FC Schalke 04 hat am Montag einen Testspielsieg gefeiert. Sie setzte sich gegen einen internationalen Gegner klar durch.

Schon seit über zwei Wochen und noch für knapp zwei weitere Wochen ruht der Betrieb in der U19-Bundesliga West. Die Talente des FC Schalke 04 holten sich dennoch Spielpraxis. Erst gab es das DFB-Pokalhalbfinale, in dem S04 aufgrund einer 1:3-Niederlage gegen den SC Freiburg aus dem Wettbewerb ausschied.

Und an diesem Montag folgte ein Testspiel gegen einen internationalen Gegner: Die U19 des FC Sydney war zu Gast in Gelsenkirchen und kassierte im Parkstadion eine 0:3-Niederlage gegen die Königsblauen. Bei dem australischen Klub ist mit Alexander Baumjohann ein früherer Schalker als Sportdirektor aktiv. Der 37-Jährige, der 46 Pflichtspiele für die S04-Profis bestritt, war am Montag ebenfalls am Berger Feld vor Ort.

Bilal Brusdeilins schoss Schalke früh in Führung (6.). Kurz vor der Halbzeit erhöhte Zaid Amoussou-Tchibara auf 2:0. Obed Ofori sorgte nach dem Seitenwechsel für den Endstand (48.). Die Gastgeber mussten unter anderem auf ihre U19-Nationalspieler Vitalie Becker und Max Grüger (Deutschland U19), Tristan Osmani (Österreich U19), Taylan Bulut (Deutschland U18) und Edion Gashi (Kosovo U19) verzichten.

Dafür gehörte mit Leard Hasani ein Probespieler zur Startelf. Der Youngster spielt für den SV Horst 08 in der A-Junioren-Bezirksliga und durfte sich nach einem Probetraining nun auch gegen Sydney zeigen.

Am ersten April-Wochenende sind die Schalker dann wieder in der U19-Bundesliga gefordert (Sonntag, 7. April, 11 Uhr) - und zwar in einer wegweisenden Begegnung. Sie gastieren bei Bayer Leverkusen und damit bei dem Team, mit dem sie sich in der Tabelle um den zweiten Platz hinter dem enteilten Spitzenreiter Borussia Dortmund duellieren.

Die beiden besten West-Mannschaften qualifizieren sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Vor dem direkten Duell steht Schalke zwei Punkte vor Leverkusen, hat aber schon eine Partie mehr absolviert.