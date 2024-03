VfL Bochum: U19 sichert sich kosovarischen U-Nationalspieler von Alemannia Aachen

Der VfL Bochum plant die neue Saison in seinem Talentwerk und konnte nun Vollzug in der U19-Offensive melden.

Der VfL Bochum hat für seine U19 bereits die kommende Saison im Blick und hat ein Talent für die neue Spielzeit in der Junioren-Bundesliga West verpflichtet.

Durch die Ligenreform weiß der VfL Bochum, trotz der schwachen aktuellen Saison, dass er auch in der kommenden Serie in der höchsten Liga dabei ist.

Für die Spielzeit 2024/25 wurde nun mit dem 17-jährige Lirim Jashari ein Talent von Alemannia Aachen verpflichtet. Der kosovarische offensive Mittelfeldspieler hat für Aachen in der Junioren-Bundesliga in dieser Saison in 20 Partien neun Treffer erzielt.

Zuvor spielte er beim FC Hennef, auch dort zeigte er seinen Torriecher. In der U17-Bundesliga West traf er siebenmal in 15 Begegnungen. Als Belohnung feierte er 2023 sein Debüt für die U19-Nationalmannschaft des Kosovo. Vor wenigen Tagen durfte er zum zweiten Mal für sein Land ran, gegen Österreich gab es einen 1:0-Erfolg.

David Siebers, Leiter der Kaderplanung von der U13 bis zur U19 im Bochumer Talentwerk, freut sich sehr auf den neuen offensiven Mittelfeldspieler: „Mit Lirim bekommen wir einen Spieler, der sich die letzten Jahre bei seinen Vereinen sukzessive gesteigert hat und bei uns zum ersten Mal in ein Nachwuchsleistungszentrum wechselt. Da schlummert noch viel Potenzial, welches er unbedingt bei uns ausschöpfen will. Durchgängig konnte er mit seiner Torgefährlichkeit und seiner Spielweise auf sich aufmerksam machen. Er passt exakt zu unserer Spielweise.“

Was der Spieler hofft, der betont: „Erstmal freue ich mich sehr über den Wechsel ins Talentwerk. Der VfL Bochum steht für eine klasse und professionelle Ausbildung. Hier möchte ich mich weiterentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. Ich bin sehr stolz drauf, ab Sommer das blau-weiße Trikot tragen zu dürfen und ab der nächsten Saison für den VfL aufzulaufen."