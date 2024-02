Der VfL Bochum steht in der A-Junioren-Bundesliga nach der Niederlage gegen Schalke weiter auf einen Abstiegsplatz. Absteigen kann er jedoch nicht. Ist deshalb bereits die Luft raus?

Die U19 des VfL Bochum bleibt in der Rückrunde in der A-Junioren-Bundesliga West weiter sieglos. Am Sonntag verlor das Team von Trainer Heiko Butscher mit 1:2 (1:1) gegen den FC Schalke 04.

Damit zementierte der VfL seinen 12. Tabellenplatz. In den Vorjahren hätte das stets den Abstieg aus der Bundesliga bedeutet. Wegen der Reform im Nachwuchsfußball wird das Talentwerk mit seinem Nachwuchsleistungszentrum im kommenden Jahr dennoch in der höchsten Liga spielen. Ein Abstieg ist nicht mehr möglich.

Ist beim VfL Bochum deshalb schon frühzeitig die Luft raus? Butscher widerspricht. "Es ist schade. Wenn man den Spielverlauf anschaut, hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt. Aber es sind dann halt Kleinigkeiten, die es dann ausmachen", sagte Butscher nach der Niederlage gegen Schalke. "Auf die Tabellensituation schaue ich schon gar nicht mehr. Für uns geht es darum, die Jungs weiterzuentwickeln."

"Es geht immer um etwas"

Aber fehlt nicht dennoch wegen der sportlichen Langeweile der letzte Schuss Konzentration? Für ihn sei es eher eine Frage der Qualität, als der Konzentration, meinte der Fußballlehrer. "Es geht immer um etwas. Das werde ich auch dem Team nochmal sagen: Es sind vielleicht genau diese 5 Prozent, um die es geht, wenn ich eingewechselt werde. Und dann brauche ich diese Aktionen. Das ist Qualität. Das hat nichts mit Konzentration zu tun."

Butscher führt weiter aus: "Sondern, sich so zu fokussieren, reinzukommen und dann habe ich diese eine Chance. Und die muss ich nutzen. Wir haben vor dem Spiel gesagt, das ist ein Spiel, wo du dich zeigen kannst. Wo auch manchmal eine Karriere entschieden wird, weil hier viele Leute sind, wo du dich unsterblich machen kannst, weil es ein Derby ist."

In der vierten Minute der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Luca Erdelkamp die große Chance zum Ausgleich, vergab diese aber kläglich. Butschers hartes Urteil: "Aber wir haben diese Qualität in der Breite nicht. Hätten wir sie, hätten wir gewonnen. Da bin ich mir ganz sicher."

Dennoch habe seine Mannschaft gegen den S04 einen Schritt nach vorne gemacht. "Wir haben einfach die Tore nicht gemacht. Chancen hatten wir genug", fasste Butscher zusammen.