Der U19 des FC Schalke 04 steht ein Highlight-Spiel bevor. Im DFB-Pokal der Junioren trifft Königsblau auf den SC Freiburg.

Einmal bildete diese Begegnung bereits das Endspiel des DFB-Pokals der Junioren, nun steigt sie im Halbfinale: Am Samstag empfängt die U19 des FC Schalke 04 den SC Freiburg im Parkstadion (11 Uhr, RS-Liveticker).

Es geht um den Einzug ins Finale in Berlin. Dorthin hatte Schalke es bereits im vergangenen Jahr geschafft, scheiterte dann knapp am 1. FC Köln. Der Gegner aus dem Breisgau ist mit sechs Titeln gar Rekordsieger des Wettbewerbs.

Und für S04-Trainer Norbert Elgert "momentan eine der stärksten deutschen Mannschaften", wie er in den Vereinsmedien betont. Zwar spielen die SCF-Talente derzeit nicht wie Schalke in der Bundesliga, sondern in der zweitklassigen Oberliga. Doch dort sind sie nach 15 Partien noch ohne Punktverlust und stehen bei 63:6-Toren. Im DFB-Pokal kassierten die Freiburger noch kein einziges Gegentor.

"Der Großteil der Spieler sind aus dem Altjahrgang, die regelmäßig Einsätze in der dritten Liga haben", sagt Elgert. "Es ist das Final Four, da ist jede der vier Mannschaften stark. Wir werden alles reinlegen, was wir haben. Das Ligaspiel gegen Aachen am vergangenen Wochenende (5:0-Sieg, Anm. d. Red.) hat uns gutgetan und noch einmal Selbstvertrauen geschenkt."

Allerdings müssen die Königsblauen im Pokal auf mehrere Spieler verzichten. Niklas Barthel, Philip Buczkowski, Berkay Karaca, Mika Khadr und Johannes Siebeking fehlen dem Elgert-Team am Samstag. "Wir sind personell arg gebeutelt, was wir aber keinesfalls als Ausrede nutzen werden", sagt der 67 Jahre alte Trainer. "Wir haben noch zweimal Training vor dem Spiel und werden Lösungen suchen, wie wir den Finaleinzug trotzdem schaffen können."

Das einstige Finalspiel zwischen beiden Teams endete übrigens mit einer Schalker Niederlage. Mit 6:7 unterlag S04 vor zehn Jahren im Elfmeterschießen. Allerdings: Auch in einem Halbfinale stand man sich im Jahr 2005 bereits gegenüber - und das endete mit einem 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen zugunsten des späteren Pokalsiegers aus Gelsenkirchen.