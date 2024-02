Borussia Dortmund marschiert in der A-Junioren Bundesliga West weiter vorne weg. Schalke behauptet Platz zwei. Köln verliert sein Heimspiel.

Drei Partien standen am Sonntagvormittag in der A-Junioren Bundesliga West an. Borussia Dortmund hat eine Halbzeit Anlauf gebraucht, der FC Schalke musste bis zum Schluss zittern.

Beim VfL Bochum kamen die Königsblauen schwerfällig in die Gänge, die Gastgeber wirkten etwas wacher. Trotzdem ging Schalke mit seiner ersten Torgelegenheit in Führung. Nach einem Freistoß verwertete Taylan Bulut einen Abpraller zur schmeichelhaften Führung (20.).

Doch Bochum ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und kam kurz vor der Pause zum verdienten Ausgleich. Mohammad Mahmoud, der bereits im Hinspiel zwei Tore erzielt hatte, stellte auf 1:1 (43.).

Auch in Halbzeit zwei hatte Bochum zunächst wieder etwas mehr vom Spiel. Ab der 75. Minute wurde Schalke aber besser und riss das Spiel an sich. Die Konsequenz: Bruno Numbisie drückte eine weite Flanke am rechten Pfosten aus kurzer Distanz über die Linie und traf zum 2:1-Siegtreffer (82.).

Weniger spannend machte es Borussia Dortmund. Gegen den Wuppertaler SV ging der Spitzenreiter bereits nach drei Minuten per Elfmeter durch Paris Brunner in Führung. Sicherheit gab das der Mannschaft von Mike Tullberg aber nicht.

Leichtsinnige Ballverluste sorgten dafür, dass der BVB kaum aus der eigenen Hälfte rauskam. Der WSV spielte mutig nach vorne und kam nach einer schönen Einzelaktion von Emirhan Ünal zum Ausgleich (18.).

Dieser hatte aber nicht lange Bestand. Nach bärenstarker Vorarbeit von Brunner musste Alex Niziolek nur noch einschieben (32.). In Halbzeit zwei hatte Wuppertal die Riesenchance auf den Ausgleich (47.), im direkten Gegenzug erhöht der effektive BVB auf 3:1. Torschütze: Kjell-Arik Wätjen (48.).

Damit war die Partie entschieden. Erneut Brunner (70.) und Wätjen (78.) sowie Vincenzo Onofrietti (85.) und Ousmane Diallo (86.) sorgten für den 7:1-Enstand, der aufgrund von Halbzeit eins etwas zu deutlich ausfällt.

Der 1. FC Köln konnte sein Heimspiel trotz eigener Führung dagegen nicht gewinnen. Gegen Alemannia Aachen verwandelte Luis Cortijo-Lange einen Elfmeter sicher ins rechte untere Eck (5.). Er verpasste in der 21. Minute aber auch die große Chance, auf 2:0 zu stellen.

Stattdessen die kalte Dusche: Die FC-Abwehr vertändelte den Ball vor dem eigenen Tor. Kaan Ersoy nutzt das zum Ausgleich (24.). Wenig später eine identische Situation. Wieder kann Köln nicht konsequent klären. Lirim Jashari sagte Danke (30.).

Damit bleibt Dortmund souverän Tabellenführer, Schalke hat neun Zähler Rückstand. Platz sechs (Köln) bis neun (Aachen) sind jetzt punktgleich (21). Der VfL Bochum und Wuppertaler SV verbleiben im Tabellenkeller.