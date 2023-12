Schalke: Zwei U17-Stammkräfte verlängern in der Knappenschmiede

Der FC Schalke 04 hat zwei Säulen der U17 für die kommende U19-Saison gebunden. Einer der beiden trägt bereits seit der U9 Königsblau.

Der FC Schalke 04 plant im Jugendbereich bereits für die kommende Saison. Zwei Stammkräfte aus der U17 haben nun ein Arbeitspapier für die A-Junioren-Bundesliga im nächsten Jahr unterschrieben.

Zum einen bleibt Vincent Carus der Knappenschmiede erhalten. Der 16-jährige Linksverteidiger stand beim Spitzenreiter der U17-Bundesliga West bislang in 15 der 16 Partien in der Startelf und steuerte ein Tor sowie zwei Vorlagen bei. "Vincent überzeugt durch seine Zweikampfstärke und seine Mentalität", lobte Matthias Schober, Direktor der Knappenschmiede, den Youngster, der 2020 aus der Jugend von Bayer Uerdingen nach Gelsenkirchen wechselte.

Vozar ist seit der U9 auf Schalke

Außerdem hat S04 mit Luca Vozar einen waschechter Schalker für eine weitere Spielzeit gebunden. Der ebenfalls 16-jährige läuft bereits seit der U9 in Königsblau auf und hat seitdem alle U-Mannschaften auf Schalke durchlaufen.

Das Eigengewächs ist im defensiven Mittelfeld zuhause - und dort ebenfalls absolut gesetzt. An den ersten zwölf Spieltagen stand Vozar immer in der Startelf von Thomas Bertels. Aktuell laboriert er allerdings an einer schweren Fußverletzung. "Luca ist ein spielintelligenter Fußballer, der Verantwortung auf dem Platz übernimmt und seine Mitspieler coacht", hob Schober in der Pressemitteilung hervor.

Damit dürfen der Abwehr- und der Mittelfeldspieler im kommenden Jahr die Nobert-Elgert-Schule durchlaufen, die schon so viele große Namen auf Schalke hervorgebracht hat.

Zuvor liegt der Fokus allerdings auf der Mission, sich zum vierten Mal in der Geschichte die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft zu sichern. Nach 16 Spieltagen belegt S04 den ersten Platz, punktgleich mit Bayer 04 Leverkusen, die nach jetzigem Stand ebenfalls für die Endrunde qualifiziert wären. Dahinter lauert der BVB mit fünf Punkten Rückstand bei einem absolvierten Spiel weniger.