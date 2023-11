U17-WM: Deutsches Weiterkommen hat Folgen für das Revierderby

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat das WM-Achtelfinale erreicht. Das hat Folgen für das A-Junioren-Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Indonesien. Durch das 3:0 gegen Venezuela feierte die Mannschaft von Trainer Christian Wück den Gruppensieg und trifft nun am Dienstag auf den Nachwuchs der USA (9.30 deutscher Zeit). „Die Jungs haben die WM voll angenommen, obwohl wir keine Vorbereitung hatten und einige Rückschläge wegstecken mussten“, sagte Wück. „Die Jungs haben das Zeug dazu, hier noch länger im Turnier zu bleiben.“

Mike Tullberg, Trainer der U19 von Borussia Dortmund, dürfte diesen Weg weiterhin mit einigem Interesse verfolgen. Das nicht nur, weil mit Paris Brunner, Almugera Kabar und Charles Herrmann drei seiner Schützlinge im deutschen Aufgebot stehen. Denn das Abschneiden des DFB-Teams hat auch Auswirkungen auf den Pflichtspielbetrieb in der Heimat.

Da sich die U17-Nationalmannschaft nun für die KO-Runde qualifiziert hat, wurde das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 in der A-Junioren-Bundesliga verlegt, heißt es auf der Homepage des BVB. Eigentlich sollte das Spiel in Gelsenkirchen schon am kommenden Samstag (25. November) über die Bühne gehen. Einen neuen Termin gibt es allerdings noch nicht.

Das Spiel des Schwarz-Gelben Nachwuchses gegen den SC Verl wurde bereit für den 17.Dezember (11 Uhr) neu terminiert. Doch damit ist noch nicht Schluss.

In der Youth League muss gespielt werden

Während auf der Landesebene solche Verschiebungen möglich sind, trifft das in der Youth League der Uefa nicht zu. Sollte die U17-Nationalmannschaft auch noch ins Viertelfinale vorstoßen, müsste Tullberg im Spiel beim AC Mailand (28. November, 14.30 Uhr) auf das BVB-Trio im Nationalmannschafttrikot verzichten.

Die U19 von Borussia Dortmund belegt in der Gruppe F der Youth League mit sieben Punkten den zweiten Platz hinter Mailand. Das Hinspiel verlor der BVB mit 1:2.