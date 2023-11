Schalke U17: S04 verliert zweites Spitzenspiel hintereinander - "Sachen, die killen dich"

Die U17 des FC Schalke 04 hat gegen den BVB verloren. Es war die zweite Niederlage hintereinander. Das sagt Trainer Thomas Bartels nach der Derbyniederlage.

Lange Zeit sah es in dieser Saison so aus, als könne die U17 des FC Schalke 04 an die beiden herausragenden Serien in den vergangenen zwei Spielzeiten unter Trainer Onur Cinel anknüpfen. Nun gab es schon den zweiten Dämpfer.

Denn nach einem starken Start setzte es in den vergangenen zwei Spielen zwei Niederlagen. Zunächst 0:3 bei Tabellenführer Bayer Leverkusen. Und am Sonntag, besonders bitter aus S04-Sicht, folgte die 2:3 (2:2)-Derbyniederlage gegen den BVB.

Das hat Trainer Thomas Bertels an seinem 37. Geburtstag im strömenden Regen ordentlich die Laune verhagelt. "Sonne brauche ich nicht, aber die drei Punkte hätte ich gerne gehabt. Du arbeitest eine Woche dafür, um ein Spiel zu gewinnen. Da wurde der Abend jetzt nicht gerade der Brüller", sagte Bertels.

Zweimal hatte sein Team durch den starken Taycan Etcibasi geführt. Am Ende stand die Niederlage. "Ab der 65. oder 70. Minute war es ein offenes Ding. Das Tor konnte auf beiden Seiten fallen. Dass es nach der 85. Minute für Dortmund fällt, ist bitter für uns", erklärte Bertels.





Er ärgerte sich vor allem über das Abwehrverhalten seiner Mannschaft vor dem Elfmeter zum 1:1. Yassin Akachar Hidraoui hatte sich dabei unklug verhalten. "Wir kriegen natürlich Gegentore, die total dumm sind. Es war schon der vierte Elfmeter gegen uns. Ich stochere da einfach nur rein. Dass war richtig Jugendfußball. Statt einfach mal wegzubleiben und im Sechzehner den Gegner einfach nur kurz zu stellen, trete ich da einfach wie wild durch die Gegend", motzte Bertels. "Das sind so Sachen, die killen dich dann in so einem Topspiel."

Aber so etwas sei immer auch ein Lerneffekt. "Das soll es ja geben, dass man zwei Spiele hintereinander verliert. Und klar ist das ein Lernprozess. Jetzt gilt es weiterzumachen. Viele andere Dinge haben mir auch gut gefallen", sagte Bertels.

Inzwischen hatte er seine beiden kleinen Töchter an den Händen, die mit ihrem Papa Geburtstag feiern wollten. Sie hatten ihm nach der Rückkehr zuhause einen Geburtstagskuchen versprochen. Der bringt zwar auch keine Punkte. Aber es gibt eben auch wichtigere Dinge im Leben. Zumal ja als Tabellenzweiter auch in der B-Junioren-Bundesliga West alles noch drin ist für sein Team.