U17-Bundesliga: Schalke eine Nummer zu groß für RWE

Der FC Schalke hat durch einen Derbysieg bei Rot-Weiss Essen die Tabellenführung der U17-Bundesliga verteidigt.

In der U17-Bundesliga West stand am Mittwoch das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem FC Schalke auf dem Plan. Beide Teams sind gut in die Saison gestartet.

Schalke stand nach zehn Partien auf Platz eins, RWE auf einem starken sechsten Platz. Den guten Saisonstart konnte der FC Schalke bestätigen, der in Essen mit 2:0 (2:0) gewann.

Vor dem Spiel betonte RWE-Coach Michael Delura, der auch eine Schalke-Vergangenheit hat, gegenüber RS: "Gegen Schalke erwartet keiner etwas von uns. Da kommt der absolute Top-Favorit. Es wird natürlich schwierig, drei Punkte zu holen. Wir werden aber unsere mannschaftliche Geschlossenheit in die Waagschale werfen und versuchen, unsere Minimalchance zu nutzen. Wir werden uns nicht verstecken, sondern versuchen, auch unser Spiel durchzubringen und mit Umschaltmomenten erfolgreich zu sein. Ich spüre eine große Vorfreude.“

Die aber schon nach einer Minute getrübt wurde, denn die Königsblauen gingen mit dem ersten Angriff in Führung. Am Ende des ersten Angriffs stand am langen Pfosten Yassin Hidraoui Akachar, der nur noch einschieben musste.

Nachdem Essens Mats Preßler die Chance zum 1:1 vergab, war es kurz vor der Pause Alan Takoudjou Somolinos, der für Schalke das 2:0 schoss. Es war die Entscheidung, denn nach der Pause spielte lange nur Schalke.

RWE versuchte dagegenzuhalten, doch die besseren Chancen hatten die Knappen, die dem 3:0 näher waren als Essen dem Anschluss. Schalke bleibt damit ungeschlagen, genau wie Bayer Leverkusen. Und die beiden Teams treffen in Kürze aufeinander.

Genauer gesagt am Mittwoch (25. Oktober, 19 Uhr). RWE spielt bereits am Samstag (21. Oktober, 11 Uhr) wieder - dann geht es zum Schlusslicht VfB Waltrop.

So spielten RWE und Schalke 04

RWE: Gerres - Bittner, Drießen, Schulte-Kellinghaus, Nakuzola - Demir (82. Eren), Hardi - Chen, Calik (68. Zaitouni), Özbek (68. Köse) - Preßler

Schalke: Bodon - Thier, Akachar, Zgorecki, Carus (94. Noac), Penda - Takoudjou - Ivankin (87. Abdel-Hamid), Vozar, Turay - Mulweme (91. Vasic)

Tore: 0:1 Akachar (1.), 0:2 Somolinos (42.)

Schiedsrichter: Jonathan Bäthge