Schalke U19: Revanche geglückt - Elgert-Mannschaft schlägt Köln im DFB-Pokal

Im DFB-Pokal der A-Junioren besiegt der FC Schalke 04 mit 2:1 den 1. FC Köln und steht im Viertelfinale. Dabei konnten die Schalker sich fürs Vorjahr rächen.

Revanche geglückt! In einer Neuauflage des letztjährigen Finals im DFB-Pokal der A-Junioren konnte sich die U19 des FC Schalke 04 im Achtelfinale gegen den 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) durchsetzen und den Kölnern die bittere Finalpleite der Vorsaison heimzahlen. 3:4 hatten die Schalker das Finale in Babelsberg am 30. April erst in der Verlängerung verloren, diesmal jubelte nach 90 Minuten Königsblau.

Die Schalker begannen druckvoll, während die Kölner zunächst recht abwartend auftraten. Die erste dicke Gelegenheit hatten nach einer ersten Schalker Chance durch Mika Khadr dennoch die Gäste: Nach einem Rückpass jagte Jaka Cuber Potocnik den fälligen indirekten Freistoß ans Aluminium (17.) - Glück für Schalke. In der Folge kam Köln öfter vor das Schalker Tor.

Doch der erste Treffer gelang den Gastgebern. Nach einem Foul an Vitalie Becker entschied Schiedsrichter Fabian Kiehl auf Elfmeter. Diese Gelegenheit ließ sich Max Grüger nicht nehmen und versenkte den Ball im linken Eck (39.). Die Führung brachte S04 in die Kabinen.

Und kam nach Wiederbeginn mit einem Blitzstart zurück auf den Platz. Mert Can Aydin (47.) sorgte unmittelbar nach Wiederbeginn für das 2:0 und setzte die Kölner Gäste unter Druck. Doch die gaben sich nicht auf. Etienne Borie setzte sich auf der linken Seite durch, seine Hereingabe verwertete in der Mitte Arda Süne (63.) - nur noch 2:1 aus Schalker Sicht und noch rund dreißig Minuten auf der Uhr.

Und obwohl sich das Spielgeschehen beinahe komplett in die Schalker Hälfte verlagerte, wurde es zu selten wirklich gefährlich für S04-Keeper Luca Podlech. Auch die verzweifelten langen Bälle in den Schlussminuten brachten den Geißböcken keinen Ertrag mehr. So brachten die Schalker das 2:1 über die Zeit und buchten das Viertelfinalticket, während der Wettbewerb für die Kölner beendet ist.

Nach der Herbstpause geht es für Schalke 04 in der Liga gegen Bayer Leverkusen (22. Oktober, 11 Uhr) weiter. Im Topspiel beim Tabellenzweiten peilt die Mannschaft von Norbert Elgert dann den fünften Sieg in Folge an.