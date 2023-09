U19-Bundesliga: BVB feiert 7. Sieg im 7. Spiel, Bochum zittert den Dreier ins Ziel

Borussia Dortmund bleibt in der U19-Bundesliga West das Maß aller Dinge. Beim VfL Bochum sah es derweil lange Zeit nach einem deutlichen Sieg aus, doch es wurde noch einmal eng.

Am 7. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga West wurde Borussia Dortmund ihrer Favoritenrolle erneut gerecht. Auch der 1. FC Köln konnte die Mannschaft von Mike Tullberg nicht aufhalten, bereits nach drei Minuten legte Julian Rijkhoff den Grundstein für den Erfolg. Der Niederländer nutzte einen präzisen Schnittstellenpass von Danylo Krevsun und blieb vor dem Tor eiskalt.

Fortan blieb die Borussia dominant – und hätte beinahe ein Eigentor bejubeln können. Nach einer Freistoßflanke setzte Kölns Stürmer Jaka Potocnik den Ball an den eigenen Pfosten. Kurz vor der Pause verlor Schwarz-Gelb dann ein wenig den Faden, ließ aber dennoch weiterhin wenig zu.

Die Kölner kamen anschließend eigentlich gut in den zweiten Durchgang, doch es war ein Strafstoß für die Gastgeber, den Brunner herausholte und höchstpersönlich verwandelte, der die Vorentscheidung brachte (62.). Die Kölner arbeiteten zwar noch einmal am Ausgleich, schwächten sich dann aber selbst, mussten die Schlussphase nach einer Notbremse von Phil Thieltges in Unterzahl absolvieren und konnten nichts mehr am 2:0-Sieg der Dortmunder ändern.

Der BVB bleibt damit auch nach sieben Spielen makellos und sichert sich mit dem siebten Saisonsieg die Tabellenführung. Seit mittlerweile sechs Spielen blieb Schwarz-Gelb außerdem ohne Gegentor. Lediglich Noah Pesch von Bayer 04 Leverkusen gelang es am 1. Spieltag, die BVB-Defensive zu überwinden – das Spiel gewannen die Dortmunder dennoch mit 3:1.

Bochum macht es trotz 3:0-Führung spannend

Im Parallelspiel feierte der VfL Bochum den wichtigen dritten Saisonsieg. Bei Viktoria Köln, die vor dem Spieltag mit sieben Punkten noch einen Zähler vor dem VfL in der Tabelle rangierten, sah es für Heiko Butscher und seine Mannschaft lange nach einem souveränen Sieg aus – doch es wurde noch einmal richtig knapp.

Kurz nach der 30-Minuten-Marken sorgte ein schneller Doppelschlag von Mohammad Mahmoud für die 2:0-Pausenführung der Gäste (32./36.), nur wenige Minuten nach dem Wiederbeginn legte der Stürmer dann sogar das 3:0 nach (52.). Entschieden war das Spiel allerdings noch lange nicht.

Denn plötzlich meldeten sich die Gastgeber zurück und kamen nach 61 Minuten durch Said El Mala zum Anschluss. In der Schlussphase wurde es dann für die Bochumer noch einmal richtig unangenehm, denn Kerim Taskale verkürzte gar auf 2:3 (85.).

Mehr sollte Köln allerdings nicht gelingen. So verschafft sich der VfL zumindest vorerst einen kleinen Puffer auf die Abstiegsränge und schiebt sich vorbei an der Viktoria auf den siebten Platz. Am Sonntag (11 Uhr) kann sich das allerdings schon wieder ändern. Dann trifft unter anderem Alemannia Aachen auf den FC Schalke 04, der Wuppertaler SV empfängt den MSV Duisburg.