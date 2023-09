Wuppertaler SV: Klub sucht neuen Trainer für U19-Bundesligamannschaft

Der Wuppertaler SV erlebte am 26. September einen rabenschwarzen Tag. Das gilt sowohl für den Niederrheinpokal als auch den bisherigen U19-Trainer.

Sechs Spiele, sechs Niederlagen und 5:25 Tore: Die U19 des Wuppertaler SV ist Tabellenschlusslicht in der Junioren Bundesliga-West. Nun reagierte der Verein nach den Pleiten gegen 1. FC Köln (0:3), Viktoria Köln (3:4), Borussia Dortmund (0:4), Fortuna Düsseldorf (0:6), SC Verl (1:4) und am vergangenen Wochenende VfL Bochum (1:4).

"Aufgrund der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Wochen hat der Wuppertaler Sportverein den U-19-Junioren-Übungsleiter Samir El-Hajjaj von seinen Aufgaben freigestellt. Die Mannschaft wird vorübergehend vom verbleibenden Trainerteam trainiert und auf das kommende Spiel gegen den MSV Duisburg vorbereitet. Über die Neubesetzung wird zeitnah informiert. Nach der Rückkehr vom Trainerlehrgang Ende kommender Woche werden mit Samir Gespräche über einen veränderten Aufgabenbereich geführt", heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalligisten.

Am kommenden Spieltag (Sonntag, 1. Oktober, 11 Uhr) wird der Wuppertaler SV, der nach einjähriger U19-Bundesliga-Abstinenz in der vergangenen Spielzeit wieder aufgestiegen war, auf den MSV Duisburg treffen. Die Meidericher mussten sich nach dem Abgang von Cheftrainer Engin Vural zur Profimannschaft am vergangenen Spieltag beim Spiel gegen den FC Schalke 04 mit 0:1 geschlagen geben und stehen mit sieben Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

"Erstmal Glückwunsch an Engin Vural für den Job als Trainer in der ersten Mannschaft. Für uns wird es darum gehen, die Jungs erstmal wieder aufzubauen und in die richtige Richtung zu gehen. Wir wollen gegen Duisburg die ersten Punkte holen, am besten drei, denn wir gehen in jedes Spiel, um etwas mitzunehmen", meinte El-Hajjaj noch nach der jüngsten 1:4-Pleite des WSV gegen den VfL Bochum. Als er diese Aussage tätigte, war er noch davon ausgegangen, dass er auch am 7. Spieltag gegen den MSV WSV-U19-Trainer sein würde.