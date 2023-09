DFB-Pokal U19: Finale 2023 wird wiederholt - S04-Knaller im Achtelfinale

Das letztjährige Finale steigt nun schon im Achtelfinale des U19-DFB-Pokals. Kein Losglück für Schalke 04.

Im Achtelfinale des U19-DFB-Pokals ist nur noch der FC Schalke aus dem Ruhrgebiet vertreten. Der VfL Bochum hatte sich nicht qualifiziert, der BVB schied in der ersten Runde mit einem beachtlichen 0:6 bei der TSG Hoffenheim aus dem Wettbewerb aus.

Daher ist nur der FC Schalke in der Runde der letzten 16 Teams noch vertreten. Und mit Blick auf die Auslosung muss sich die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert im Achtelfinale ordentlich strecken, wenn sie das Viertelfinale erreichen will.

Denn bei der Auslosung zog Losfee und Ex-Profi Hann Balitsch den 1. FC Köln als Gegner. Immerhin wird in Gelsenkirchen gespielt, ansonsten könnten dieser Knaller auch das Finale sein. Was er in der letzten Saison auch war - damals gewann der FC mit 4:3 nach Verlängerung.

Nun die Neuauflage, nachdem Schalke sein Erstrundenspiel beim VfB Lübeck mit 7:2 gewann, Köln siegte nach Verlängerung 5:3 bei Werder Bremen.

Zudem kommt es unter anderem in Berlin zum Stadtderby zwischen dem Berliner AK und Hertha BSC und im Südwesten zum Aufeinandertreffen zwischen dem Deutschen A-Junioren-Meister 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern. "Ich bin ein großer Freund der Derbys", sagte Balitsch nach der Ziehung. "Zudem ist die Partie Schalke gegen Köln interessant, da beide Klubs Nationalspieler in ihren Reihen haben."

In der U19-Bundeslöiga West steht Köln nach vier Spieltagen mit zehn Zählern auf Platz zwei, Schalke hat sieben Punkte und grüßt von Rang fünf.

Das Achtelfinale ist für den 7. Oktober, das Viertelfinale für den 17. Dezember vorgesehen. Im neuen Jahr 2024 sollen die Halbfinalspiele am 16. März und das Finale am 24. Mai stattfinden. Das Junioren-Endspiel steigt einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale der Männer.

Das Pokalachtelfinale in der Übersicht

Berliner AK - Hertha BSC

SV Sandhausen - Bayer 04 Leverkusen

FC Carl Zeiss Jena - Hamburger SV

FC Energie Cottbus - SC Freiburg

SpVgg Greuther Fürth - VfL Wolfsburg

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern

Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim

FC Schalke 04 - 1. FC Köln