RWE U19: Trotz fünfter Pleite - Tokat gibt noch lange nicht auf

Rot-Weiss Essen kassierte am 8. Spieltag die fünfte Niederlage der laufenden Saison und belegt in der U19 Bundesliga West den vorletzten Tabellenplatz.

Die U19 von Rot-Weiss Essen steckt mitten im Abstiegskampf der A-Junioren Bundesliga West. Die Elf von Trainer Suat Tokat hat nach acht Spieltagen nur magere fünf Zähler auf dem Konto und musste am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln (0:2) schon die fünfte Niederlage einstecken. Dabei konnte der Nachwuchs des Drittligisten den Kölnern sogar über weite Strecken das Wasser reichen. Vor dem Tor fehlte jedoch die nötige Konsequenz, dazu kamen aus Sicht des RWE-Trainers auch noch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. „Wenn du die Chancen gegen diese Mannschaften nicht nutzt, dann wird es schwierig. Das Ergebnis ist extrem bitter. Manche Sachen kannst du halt nicht beeinflussen.“

"Trotz Niederlage ein Schritt nach vorne"

Nachdem in der Vorwoche der erste Saisonsieg gegen den MSV Duisburg (2:0) gelang, konnten die Essener laut ihrem Trainer leistungstechnisch an den Auftritt anknüpfen. „Wir haben in der Defensive schon viel besser verteidigt und immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne gesetzt. Trotz des Ergebnisses war das ein Schritt nach vorne.“

Als wäre die bedrohliche Tabellenkonstellation nicht genug, haben die Rot-Weissen derzeit auch noch ein gefülltes Lazarett zu beklagen. „Die Lage ist keine gute. Jammern bringt aber auch nichts. Der Kader ist groß genug, damit wir jeden Gegner bespielen können und auch weiterhin an uns glauben“, zeigte sich der 35-Jährige kämpferisch.

Etwas mehr als die Hälfte der Saison ist schon absolviert. Wie in der vergangenen Spielzeit wird in der U19 Bundesliga West nur eine Hinserie ausgetragen. Sieben Spieltage bleiben Tokat und seinen Jungs also noch, um sich von den Abstiegsplätzen zu befreien.

"Am Ende wird abgerechnet"

Am kommenden Wochenende steht ein Auswärtsspiel bei den A-Junioren von Bayer 04 Leverkusen an (12. November, 11 Uhr), die derzeit mit 14 Punkten auf Rang vier der Tabelle liegen und als klarer Favorit in das Duell gehen werden. Anschließend kommt es zum absoluten Kellerduell gegen das bisher punktlose Tabellenschlusslicht VfB Hilden (19. November, 11 Uhr).

Tokat vertraut vor den entscheidenden Partien weiterhin in die Qualitäten seiner Mannschaft: „Da ist noch alles drin, rechnen brauchen wir aber nicht. Nächste Woche fahren wir nach Leverkusen und wenn wir mit derselben Leidenschaft spielen, dann bin ich überzeugt, dass wir da auf jeden Fall etwas mitnehmen. Am Ende wird abgerechnet. Wir müssen und werden weitermachen.“