U19-Bundesliga: VfL Bochum hat laut Butscher weiter "viel Luft nach oben"

Mit einem 2:1-Sieg gegen den SC Preußen Münster konnte der VfL Bochum den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feiern - und damit seine Serie aus den Vorbereitungsspielen weiter ausbauen.

Es war ein umkämpftes Spiel zwischen der U19 des VfL Bochum und der U19 des SC Preußen Münster mit dem besseren Ende für die Bochumer. Nachdem diese in der ersten Halbzeit durch einen Elfmeter früh in Führung gingen, gelang dem SCP noch vor der Pause der Ausgleich. In der zweiten Hälfte steigerten sich die Bochumer und konnten knapp 20 Minuten vor dem Abpfiff den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand erzielen.

Auch VfL-Cheftrainer Heiko Butscher freute sich über den Sieg und den gelungenen Saisonstart, erkannte jedoch auch noch Verbesserungspotenzial: „Es war ein sehr hartes Stück Arbeit. Mich kann man immer sehr schwer komplett zufrieden stellen. Aber es ist ja auch unser Ziel, dass wir viele Sachen haben, die noch nicht ganz so gut laufen und diese im Laufe der Saison einfach noch verbessern. Und da sehen wir noch sehr viel Luft nach oben." Besonders die Chancenverwertung und die Kommunikation in der Abwehr sei noch ausbaufähig.

Dadurch, dass in der U19-Bundesliga jede Mannschaft nur ein Mal gegeneinander spielt, kann es für einige Teams nach einem schlechten Saisonstart bereits früh eng werden mit dem Klassenerhalt. Deshalb glaubt Butscher: „In dieser Konstellation, mit nur 15 Spielen und vielen Absteigern, werden wir viele Partien haben, die so einen Charakter wie die Begegnung gegen Münster haben."

Sein Zusatz: „Unser Anspruch bleibt einfach, dass wir fußballerische Lösungen finden wollen. Wir befinden uns auf einem guten Weg, erkennen aber auch an, dass es noch viel Arbeit ist,“ erklärte der VfL-Coach hinsichtlich des weiteren Saisonverlaufs.

Nach 14 Siegen in 14 Vorbereitungsspielen: Bochum siegt auch in der Liga weiter

Dass die Bochumer gut in Form sind und eine starke Mannschaft zusammen haben, zeichnete sich bereits in der Vorbereitung ab. Die 14 Testspiele, die die Mannschaft im Sommer absolvierte, konnten allesamt gewonnen werden. Trotz der langen Siegesserie bleibt der VfL-Coach, was die Saisonziele angeht, realistisch: „Wir gucken von Spiel zu Spiel. Was großartig anderes bleibt einem nicht übrig. Es geht darum, dass die Jungs konstant gute Leistung bringen. Das ist unser Anspruch. Jeder soll an sein Leistungsniveau kommen und dann werden wir auch als Team gut spielen. Aber das ist nicht an irgendwelchen Tabellenplätzen orientiert. Wir freuen uns natürlich, weil Siege bringen einem sehr viel Selbstvertrauen und dann kannst du natürlich anders arbeiten.“

Selbstvertrauen dürften die VfL-Junioren in den letzten Wochen reichlich gesammelt haben. Am 3. Spieltag (28. August, 11 Uhr) spielen die Bochumer Nachwuchsfußballer dann gegen die U19 des MSV Duisburg und haben die Möglichkeit ihre Siegesserie weiter auszubauen.