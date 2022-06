Rot-Weiss Essen hat den neuen Trainer für seine U19-Mannschaft gefunden. Der Nachfolger von Vincent Wagner wird dessen ehemaliger Mitspieler.

Nach der Verpflichtung von Christoph Dabrowski als Cheftrainer ist nun auch bekannt, wer der neue U19-Coach bei Rot-Weiss Essen wird.

Es wird nicht wie der zunächst von RevierSport gehandelte Markus Kaya (Rot-Weiß Oberhausen U19), sondern ein ehemalige RWE-Spieler. Nämlich Suat Tokat. Das erfuhr RevierSport exklusiv.

Demnach haben sich Rot-Weiss Essen und der 35-jährige Tokat am Donnerstag (23. Juni 2022) über eine Zusammenarbeit für die kommende Saison geeinigt. Eine offizielle RWE-Bestätigung soll in den nächsten Tagen folgen. "Die Jungs sind jetzt in den Ferien und wir erwarten sie erst Mitte Juli zum Training. Dann wird auch der neue Trainer da sein", berichtete RWE-NLZ-Leiter Christian Flüthmann noch zuletzt gegenüber dieser Redaktion.

Suat Tokat absolvierte zwischen 2008 und 2013 49 Spiele für die erste und 39 Begegnungen für die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen

Die Essener U19-Spieler werden dann Mitte Juli die erste Ansprache ihres neuen Trainers und Nachfolger von Vincent Wagner (TSG Hoffenheim U23) hören. Tokat war zuletzt Coach des Oberligisten Schwarz-Weiß Essen. Doch beim ETB legte er, trotz eines laufenden Vertrags bis zum 30. Juni 2023, sein Amt nieder.

Nach der SG Unterrath, die Tokat in die Landesliga führte und dem ETB, mit dem er Platz zehn in der Oberliga sowie das Niederrheinpokal-Viertelfinale erreichte, folgt nun die Station als U19-Trainer von Rot-Weiss Essen. Für den in Düsseldorf wohnhaften Deutsch-Türken ist es eine Rückkehr in die Vergangenheit. Denn Tokat, einst begnadeter Mittelfeldspieler, der leider von Verletzungspech geplagt war, stand von 2008 bis 2013 bei RWE unter Vertrag. Hier war er auch Mitspieler von Vincent Wagner, nun übernimmt er dessen Nachfolge als RWE-U19-Coach.