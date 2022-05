ETB Schwarz-Weiß Essen: Großer Schritt in Richtung Aufstieg

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist dem Aufstieg in die U19-Bundesliga West ein großes Stück näher gekommen. Die A-Junioren siegten im Aufstiegshinspiel gegen den VfB Hilden.

Großer Jubel am Uhlenkrug: Die U19 des ETB Schwarz-Weiß Essen hat das Aufstiegshinspiel gegen den VfB Hilden am Sonntagvormittag 1:0 (1:0) gewonnen und damit das Fundament für den Sprung in die A-Junioren Bundesliga West gelegt. Es wäre ein riesiger Erfolg für den Verein. Das gilt natürlich auch für die Hildener, deren erste Mannschaft ebenfalls nur in der Oberliga spielt - und für die nach der knappen Niederlage noch alles möglich ist.

Die Aufstellungen ETB: Kulalic - Högner, Mellova, Fazlija, Weihmann, Nissen, Derksen, Fazlija, Ayan, Islam, Dombe Hilden: Feher - Mersinli, Kurth, Dervis, Tkacik, Papadopoulos, Majetic, Alexy, Zdjelar, Temiz, Mohsen Tore: 1:0 Derksen (15.)

Es war eine spannende Partie, die sich die Tabellenersten der beiden Niederrheinliga-Gruppen lieferten. Nach einer Viertelstunde erzielte Leo Derksen die Führung für die Essener Gastgeber. Danach zeigten die Schwarz-Weißen, dass sie die beste Defensive der Liga haben. Sie verteidigten das eigene Tor erfolgreich bis zum Schluss. Während der zweiten Halbzeit gab es zudem Zeitstrafen auf beiden Seiten (65.).

Das Rückspiel steigt am Pfingstsonntag (5. Juni). Anpfiff ist um 15 Uhr an der Sportanlage Hoffeldstraße in Hilden.