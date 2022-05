Schalke: U17-Endspiel - Knappenschmiede-Chef Schober richtet Appell an Fans

Am kommenden Sonntag steigt das Finale um die deutsche U17-Meisterschaft zwischen Schalke 04 und dem VfB Stuttgart. Mathias Schober appelliert im Vorfeld an die Fans.

Dem FC Schalke 04 könnte ein ganz besonderes Wochenende bevorstehen - und das mannschaftsübergreifend. Die Profis könnten im Optimalfall den Bundesliga-Aufstieg perfekt machen, die U23 den Klassenerhalt in der Regionalliga sichern, die U19 im Halbfinal-Hinspiel um die Meisterschaft gegen den BVB den Grundstein für die Endspiel-Teilnahme legen. Und die U17 hat gar die Chance auf einen Titel: Sie empfängt am Sonntagvormittag (10.45 Uhr, RS-Liveticker) den VfB Stuttgart zum Finale um die deutsche Meisterschaft.

Im Halbfinale hatte sich S04 als westdeutscher Meister deutlich gegen Fortuna Düsseldorf durchgesetzt (3:0, 3:1). "Wenn man beide Spiele zusammennimmt, dann war es sehr verdient", freute sich Knappenschmeide-Leiter Mathias Schober nach dem Rückspiel am Sonntag im Sky-Interview. Er lobte das Team um Trainer Onur Cinel: "Die Jungs sind eine super Einheit, haben eine gute Mentalität und können tollen Fußball spielen. Es macht sehr viel Spaß, dieser Mannschaft zuzusehen."

Schalke: U17-Finale steigt im Parkstadoin

Und wenn es nach Schober geht, sollen das am Sonntag möglichst viele Fans tun. "Schalker, kommt bitte ins Stadion und unterstützt unsere U17, sie hat es verdient", appellierte Schober in Richtung des königsblauen Anhangs. "Vielleicht sind einige am Sonntagmorgen noch nicht ganz wach", meinte Schober augenzwinkernd mit Blick auf das Heimspiel der Profis am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen St. Pauli. "Es wäre toll, wenn wir eine richtig geile Kulisse hätten."

Schließlich sei es etwas ganz besonderes, ein Finale zu bestreiten, so Schober, "und dann auch noch bei uns im Parkstadion". Nachdem der S04-Nachwuchs lange Zeit ohne feste Heimat war, bietet die Spielstätte der Knappenschmiede seit Beginn der Saison 2020/21 wieder eine feste Heimat. Beim Halbfinal-Hinspiel waren um die 1200 Zuschauer vor Ort, allerdings wurde die Partie auch an einem Mittwochnachmittag um 17 Uhr ausgetragen.