Schalke U17: Cinel über das Erfolgsrezept - schwierige Entscheidung steht bevor

Die B-Junioren von Schalke 04 stehen im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Onur Cinel verrät, was sein Team so stark macht und spricht über die Torwartfrage.

Mit 3:0 und 3:1 gewannen die Schalker B-Junioren die beiden Halbfinalspiele gegen Fortuna Düsseldorf. Nachdem der S04-Nachwuchs 2013 und 2017 jeweils im Halbfinale scheiterte, schaffte das Team von Onur Cinel jetzt endlich den Finaleinzug.

Und das völlig verdient. Schon in der Bundesliga West zeigten die Schalker ihr Können. Nur eine Niederlage und ein Torverhältnis von 48:6 standen nach 16 Spieltagen auf dem Papier. Zahlen, die sich sehen lassen können.

Schalker U17 „ein richtiges Team“

Cinel erklärt, was sein Team so stark macht: „Meine Mannschaft macht aus, dass sie mutig ist, ein richtiges Team ist. Wir haben im Hinspiel schon zwei Verteidiger gehabt, die getroffen haben und auch im Rückspiel war die Torschützenliste wieder bunter. Das ist hier keine One-Man-Show, das ist eine richtige Team-Show und das gefällt mir.“

„Beide haben es sich verdient“

Auffällig beim Schalker Nachwuchs ist, dass regelmäßig der Torwart getauscht wird. Mit Luca Podlech und Faaris Yusufu stehen dem Coach gleich zwei starke Keeper zur Verfügung. Wer im Meisterschafts-Finale zwischen den Pfosten stehen wird, verrät Cinel noch nicht: „Das hängt davon ab, was aus den Gesprächen mit dem Trainerteam und dem Torwart-Trainer rauskommt. Wir haben ja auch noch das Halbfinale im Westfalenpokal (gegen Preußen Münster, Anm. d. Red.), das heißt, wir können das ein bisschen verteilen, aber wir werden das in aller Ruhe besprechen. Beide haben es sich verdient, so ehrlich muss man sein. Am Ende kann aber nur einer spielen. Was wir sicherlich nicht machen werden, das kann ich Vorab sagen, ist, zur Halbzeitpause wechseln.“

Becker fraglich fürs Endspiel

Im Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf fehlte Vitalie Becker verletzungsbedingt im Schalker Kader. Der Verteidiger traf im Hinspiel doppelt und bestritt jedes Ligaspiel von Anfang an. Ob er im Finale wieder dabei sein wird, kann der Trainer noch nicht beurteilen: „Vor dem Rückspiel ging gar nichts. Wir haben ihn gar nicht mit in den Kader genommen, weil er keine Option war, auch nicht für ein paar Minuten. Ich hoffe, dass es am Wochenende wieder geht. In erster Linie für ihn persönlich, weil ich glaube, wenn man eine ganze Saison geschafft hat, will man auch im Finale dabei sein. Insofern werden wir alles versuchen.“