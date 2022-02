Borussia Dortmund hat sich im ersten A-Junioren-Bundesligaspiel nach der Winterpause mit 3:1 gegen Verfolger Bayer 04 Leverkusen durchgesetzt. Zwei Elfmeter brachten den Sieg.

Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte kam es in der A-Junioren-Bundesliga zum Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen. Die Dortmunder gingen als Spitzenreiter mit vier Punkten Vorsprung gegenüber Bayer 04 in die Partie.

Nach einer verhaltenen Anfangsphase sorgte Dortmunds Flügelspieler Jamie Bynoe-Gittens mit einem schnellen Antritt in der 14. Spielminute erstmals für Aufregung. Der Engländer zog auf der linken Seite in den Sechzehner, legte sich die Kugel an Emre Aksoy vorbei und ging zu Boden – Elfmeter! Diese Chance ließ sich Stürmer Bradley Fink nicht nehmen und netzte zum 1:0 ein.

Borussia Dortmund U19: Ostrzinski - Semic (67. Mrosek), Collins, Kleine-Bekel, Rothe - Lütke Frie, Kamara (88. Valz), Gürpüz, Bynoe-Gittens (75. Mengot) - Rijkhoff (61. El-Zein), Fink Ostrzinski - Semic (67. Mrosek), Collins, Kleine-Bekel, Rothe - Lütke Frie, Kamara (88. Valz), Gürpüz, Bynoe-Gittens (75. Mengot) - Rijkhoff (61. El-Zein), Fink Bayer 04 Leverkusen U19: Steur - Aksoy, Schwieren, Fofana, Barak - Erken, Sertdemir (46. Jung), Aourir, Tshimuanga (75. Kanga), Pesch (81. Ballicalioglu) - Bravo Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg Tore: 1:0 Fink (14./FE.), 1:1 Pesch (37.), 2:1 Bynoe-Gittens (47./FE.), 3:1 Semic (62.) Gelbe Karten: Collins, El-Zein, Lütke Frie - Schwieren, Barak, Fofana

Die Leverkusener wurden infolgedessen aktiver und kamen zu Chancen. Noch vor der Pause gelang Noah Pesch der Ausgleich (37.). Unmittelbar vor dem Treffer soll Pesch im Kopfballduell mit Nnamdi Collins allerdings mit den Händen gearbeitet haben. Collins verpasste den Ball und der Leverkusener hatte freie Bahn. „Wenn der Innenverteidiger springt und zwei Hände in den Rücken kriegt, da kann er ja ein Baum sein, er hat keine Möglichkeit, etwas zu machen. Dadurch entsteht das Tor“, analysierte Mike Tullberg die Szene. Der BVB-Coach sah allerdings auch den zweiten Elfmeter für die Dortmunder als fraglich.

Den gab es unmittelbar nach Wiederbeginn. Julian Rijkhoff ging im Strafraum zu Fall, der Pfiff ertönte. Diesmal verwandelte Bynoe-Gittens vom Punkt (47.).

Tullberg attestiert Leverkusen "internationalen Schnitt"

Von diesem Rückschlag erholten sich die Leverkusener nicht so gut wie noch in Durchgang eins. Zwar kämpfte die Werkself, sie wurde aber nur selten gefährlich. Stattdessen besorgte Rechtsverteidiger Lion Semic für den BVB per Volley die Entscheidung (62.). Zuvor schlug Leverkusens Ali Barak unter dem Ball durch.

„Uns war im Vorfeld klar, dass sie mit dem Transfer von Jardell Kanga und mit Spielern wie Iker Bravo und Zidan Sertdemir internationalen Schnitt haben. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Mit dem Ball sah es gut aus für uns, gegen den Ball hatten wir Probleme. In der zweiten Halbzeit hatten die keine großen herausgespielten Chancen, das war eher Zufall“, resümierte Tullberg die Partie.

Tullberg: „Haben gezeigt, dass wir fighten können“

Der Däne war stolz auf seine Schützlinge. „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir auch fighten können. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass meine Mannschaft am Ende immer wieder mit den drei Punkten da steht.“

Auf der Gegenseite sah Sven Hübscher das Ganze anders. „Meine Jungs haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich glaube, dass wir auch die bessere Mannschaft waren. Dortmund hat zwei Elfmetertore gemacht und ein Mal aufs Tor geschossen. Das Ergebnis ist 3:1, aber ich bin mit meinen Jungs zufrieden“, gab der Trainer der Werkself zu Protokoll.

Der BVB, der nun sieben Punkte vor Bayer 04 liegt, reist unter der Woche in der Youth League nach Italien. In den Playoffs gegen den FC Empoli haben die Dortmunder die Chance, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren (8.2., 18 Uhr). Für die Werkself geht es am kommenden Spieltag der A-Junioren-Bundesliga gegen Viktoria Köln (13.2., 11 Uhr).