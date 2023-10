Schweiz: FC Basel in der Krise - Trennung von ehemaligem Uerdingen-Coach

Der FC Basel hat bereits zum zweiten Mal in dieser Saison auf die sportliche Situation reagiert und Heiko Vogel als Sportdirektor und Cheftrainer entlassen.

Der FC Basel steckt in der wohl größten Krise der jüngeren Vereinsgeschichte. Mit nur fünf Punkten aus den ersten 20 Spielen belegt der 20-malige Schweizer Meister den letzten Tabellenplatz der Super League und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf Aufsteiger Stade-Lausanne, den Vorletzten.

Nun hat der Verein bereits zum zweiten Mal in dieser Saison reagiert und einen Trainerwechsel vorgenommen. Heiko Vogel, der das Amt erst vor vier Spieltagen von dem früheren St. Pauli-Coach Timo Schultz übernommen hatte, muss gehen.

Der ehemalige Uerdingen- (2019) und Gladbach-II-Trainer (2020 bis 2022) verlor alle vier Spiele mit dem FCB. "Es gelang Heiko Vogel als Cheftrainer und seiner Mannschaft nicht, aus der Negativspirale auszubrechen und die angestrebten Lösungsansätze konnten aus Sicht der Sportkommission zu wenig auf den Platz gebracht werden. Als Tabellenletzter mit immer grösser werdendem Abstand zu den vorderen Plätzen und aufgrund des ausbleibenden Turnarounds sieht sich der FC Basel 1893 nach den jüngsten Auftritten in der Liga veranlasst, die Zusammenarbeit mit Heiko Vogel per sofort zu beenden", erklärte der Verein.

2011/12 holte Vogel das Double

Für Vogel war es bereits die dritte Amtszeit als Basel-Trainer. Schon 2011/12 stand er bei den Schweizern an der Seitenlinie und feierte die Meisterschaft sowie den Pokalsieg. Im Januar 2023 kehrte er zunächst als Sportdirektor zurück, übernahm aber bereits im Februar den Job als Interimstrainer. Auch wenn es diesmal nicht mehr zu einem Titel reichte (Platz fünf in der Liga, Halbfinale im Pokal), führte er Basel in das Halbfinale der Conference League, das erst nach Verlängerung gegen den AC Florenz verloren ging (2:1, 1:3).

Nun ist seine Zeit in Basel erneut abgelaufen - und sein Nachfolger auf der Trainerbank steht bereits fest. Fabio Celestini, der als Spieler unter anderem 146 Mal in der spanischen La Liga und 114 Mal in der Schweizer Super League auflief und zuletzt den FC Sion für sechs Partien trainierte, soll den FC Basel aus dem Tal führen.