In der Schweiz: Ehemaliger BVB-Stürmer verliert Trainerjob bei Topklub

Nach nur wenigen Monaten hat sich der FC Basel von seinem Trainer getrennt. Dieser ist ein ehemaliger Profi von Borussia Dortmund.

Ende Mai 2022 berichtete RevierSport, dass Alexander Frei neuer Trainer beim FC Basel wird.

Rund zehn Monate später nun diese Nachricht: "Der FC Basel ist zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Alex Frei per sofort zu beenden. Der FCB bedauert dies sehr, sieht sich aber aufgrund der ernüchternden sportlichen Entwicklung zu diesem Schritt veranlasst", heißt es auf der Homepage des Topklubs aus der Schweiz.

Nach 19 gespielten Super-League-Runden stehen für den FCB bei je sieben Unentschieden und Niederlagen lediglich fünf Siege zu Buche.

Gerade einmal drei Punkte beträgt der Baseler Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz. Eine sportliche Katastrophe für diesen großen Klub.

Mit aktuell 20 Meistertiteln – alleine 12 davon von 2002 bis 2017 – ist der FC Basel nach Grasshopper Club Zürich der zweiterfolgreichste Klub in der Geschichte des Schweizer Fußballs.

Sportdirektor Heiko Vogel, der zuletzt in Deutschland als Trainer bei Borussia Mönchengladbach II und KFC Uerdingen tätig war, sagt zur Frei-Freistellung: "Dieser Entscheid fällt uns allen selbstverständlich enorm schwer – das kann sich jeder vorstellen, der unsere besondere Zusammensetzung kennt. Wir müssen aber an den FCB und seine Entwicklung denken, deshalb kommen wir nicht drumherum, zu handeln und der Mannschaft neue Impulse zu verleihen. In der aktuellen Situation war das 0:1 gegen GC am Wochenende leider diese eine Niederlage zu viel."

Alexander Frei bestritt zwischen 2006 und 2009und 83 Pflichtspiele (37 Tore, 20 Vorlagen) für Borussia Dortmund.

Heiko Vogel wird die Mannschaft vorübergehend als Interims-Cheftrainer führen. Der FCB strebt aber schnellstmöglich die Neubesetzung des Cheftrainerpostens an.