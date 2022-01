Ex-Schalker Altintop nimmt türkischen Fußball auseinander

Der gebürtige Gelsenkirchener Hamit Altintop arbeitet inzwischen für den türkischen Fußballverband. Dort gab der Ex-Schalker nun ein bemerkenswertes Interview.

Einst hat Hamit Altintop beim FC Schalke 04 Geschichte geschrieben. Der gebürtige Gelsenkirchener erzielte 2003 in seinem ersten Spiel nach seinem Wechsel aus der Regionalliga von der SG Wattenscheid 09 zum S04 beim Derby gegen Borussia Dortmund zwei Tore. Zum Sieg reichte das damals nicht, weil Marcio Amoroso in der 90. Minute der Ausgleich für den BVB gelang.

Später führte in sein Weg zu Bayern München, Real Madrid und Galatasaray Istanbul. Mit „Gala“ besiegelte er 2013 ausgerechnet durch einen Treffer in seinem alten Wohnzimmer in der Arena das Schalker Aus im Achtelfinale der Champions League. Später beendet er seine Karriere beim SV Darmstadt 98.

Altintop: Süper Lig ist nicht wettbewerbsfähig

Dann ging er in die Türkei, seither lebt er dort. Seit Juni 2019 ist er im Vorstand des türkischen Fußballverbandes TFF und als Teammanager der Nationalmannschaf tätig. Altintop war auch verantwortlich dafür, dass nun Stefan Kuntz Nationaltrainer der „Milli Takim“ ist.

In dieser Eigenschaft hat er nun türkischen Medien ein bemerkenswertes Interview gegeben, in dem er den türkischen Fußball teilweise auseinandernimmt. In dem unter anderem bei „sporx.com“ zu sehenden Video kritisiert er, dass die Süper Lig nicht wettbewerbsfähig sei. „Ich bin traurig, dass sagen zu müssen“, machte sich Hamit Altintop Luft. „Die Technik und die Taktik ist dort sehr niedrig. Auch das Tempo ist dort sehr niedrig. Es gibt kein dynamisches Spiel. Ein geplantes und jedes Mal ablaufendes Schema in dem Spiel gibt es nicht. Das kann ich leider nicht erkennen.“ Es werde auch zu wenig trainiert.

Daher könne man derzeit auch international nicht mithalten, sei einfach nicht konkurrenzfähig. Zwar könne man mit dem Ball am Fuß umgehen, aber: Es gehe es zu oft um Streitigkeiten am Spielfeldrand und Schreierei.

Wenn Griechenland Europameister geworden ist und Galatasaray den UEFA-Cup geholt hat, dann kann die türkische Nationalmannschaft auch Europameister werden. Hamit Altintop

In diesem Zusammenhang bräuchte das Land auch neue Trainer. Durch die Blume sagte er, dass die Zeit von Fatih Terim, Mustafa Denizli und den anderen Alt-Trainern vorbei sei. Stattdessen müsste die Wissenschaft Einzug halten in die Trainingslehre. Man wolle durch eine türkische Fußballschule Verbesserungen erzielen.

Derzeit habe man mit Kuntz nicht nur einen deutschen Trainer, sondern schaue auch viel in andere Länder wie Spanien, Italien, England oder Frankreich. Das wolle man mit dem türkischen Stil und der türkischen Emotionalität und Hingabe kombinieren. „Wenn Griechenland Europameister geworden ist und Galatasaray den UEFA-Cup geholt hat, dann kann die türkische Nationalmannschaft auch Europameister werden“, sagte Altintop. Aber der Aufbau werde mehrere Jahre brauchen.