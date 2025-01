Bald stehen für die Frauen-Teams der SGS Essen und des VfL Bochum wieder Ligaspiele an. In der Vorbereitung fahren sie Siege ein.

Während es bei den Herren-Bundesligisten schon längst wieder um Punkte geht, befinden sich die Frauen gerade auf der Zielgeraden der Wintervorbereitung. Während es für Erstligist SGS Essen bereits am kommenden Wochenende wieder in der Liga losgeht, hat der VfL Bochum noch eine Woche länger Zeit.

„Wir werden gut vorbereitet sein. Man merkt, dass die Akkus der Mädels wieder aufgeladen sind und alle Bock haben“, sagte Kyra Malinowski, Trainerin des VfL Bochum. Zum Auftakt geht es in der Liga gegen den FC Bayern München 2 (9. Februar, 11 Uhr).

Zuvor steht für den Zweitligisten noch ein Doppeltest gegen die beiden West-Regionalligisten Arminia Bielefeld (1. Februar, 16.30 Uhr) und Fortuna Köln an (2. Februar, 14 Uhr). „Wir wollen jeder Spielerin vor dem Rückrunden-Auftakt nochmal 90 Minuten geben“, erklärte Malinowski.

Aus den bislang drei Testspielen gingen die Bochumerinnen zweimal als Sieger hervor. Zuletzt beim 3:1 am Samstag gegen den Regionalligisten VfR SW Warbeyen. Zum Start der Vorbereitung setzten sich der VfL mit 3:1 gegen Schalke 04 durch. Die einzige Niederlage bislang setzt es beim 1:2 beim Bundesligisten 1. FC Köln. „Wir haben das gegen den Erstligisten sehr gut gemacht“, meinte Malinowski. „Wir konnten das ganze Spiel über gut mithalten und haben Köln vor eine Herausforderung gestellt. Darauf können wir stolz sein und das zeigt auch, was wir für eine Qualität in der Mannschaft haben.“

Dieses Spiel dürfte auch die SGS Essen verfolgt haben. Sind die Domstädter doch der Auftaktgegner, wenn es in der Bundesliga wieder um Punkte geht (1. Februar, 12 Uhr). Dafür hat die Mannschaft von Trainer Markus Högner beim 2:0 gegen den Zweitligisten FSV Gütersloh eine gute Generalprobe abgeliefert.

„Das Wichtigste ist der Sieg, dass wir zu Null gespielt haben und dass sich niemand verletzt hat. Von daher können wir einen Haken hinter dieses Spiel machen und ob wir daraus Selbstbewusstsein ziehen können, werden wir dann nächste Woche gegen Köln sehen“, erklärte er.

Es war das zweite und letzte Testspiel der Essenerinnen. Zuvor verloren sie mit 2:3 gegen den niederländischen Tabellenführer PSV Eindoven.