Die Frauen des VfL Bochum bleiben in der 2. Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Das 3:2 gegen den SC Sand war bereits der fünfte Saisonsieg des Aufsteigers.

Drei Spiele in Folge hatten die Frauen des VfL Bochum in der 2. Bundesliga gewonnen. Die Serie endete am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg. Ein kleiner Rückschlag - mehr aber auch nicht. Gegen den SC Sand sollten auf dem Leichtathletikplatz neben dem Ruhrstadion wieder Punkte gesammelt werden, wie VfL-Trainerin Kyra Malinowski schon im Vorfeld gesagt hatte.

Und das gelang auch. Der Aufsteiger setzte sich gegen den SC Sand schlussendlich mit 3:2 (2:1) durch und steht weiter auf einem der drei möglichen Aufstiegsplätze.

Der Start in das Vorhaben, Punkte zu holen, war vielversprechend. Nina Kerkhof, die sich im Nürnberg-Spiel noch verletzt hatte, erzielte nach knapp einer halben Stunde die Führung für die Bochumerinnen (29.). Nur fünf Minuten später erhöhte Nina Marques (34.) auf 2:0. Aber Malinowski hatte nicht umsonst angemahnt, "besonders wach" sein zu müssen. Kurz danach kamen die Gäste zum Anschlusstreffer (37.).

Nach der Pause gelang es dem SC Sand sogar den Ausgleich. Das 2:2 fiel per Elfmeter (54.). Davon ließen sich die Bochumerinnen aber nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen. Zehn Minuten später ging der VfL dank Anna Moczarski wieder in Führung (64.).

Daran sollte sich auch in der Folge nichts mehr ändern. Die Bochumerinnen konnten so den fünften Sieg im siebten Spiel feiern. Das nächste Spiel bestreiten die Frauen des VfL Bochum wieder auswärts. Am kommenden Sonntag geht es zu Borussia Mönchengladbach (20. Oktober, 14 Uhr).

So spielten sie:

VfL Bochum: Närdemann - Haase, Huber (82. Karwatzki), Angrick, Wilhelm, Moczarski, Freutel, Marques (91. Vogel), Kerkhof (73. Klostermann), Angerer, Wenzel

Tore: 1:0 Kerkhof (29.), 2:0 Marques (34.), 2:1 Fischer (37.), 2:2 Matuschewski (54./Elfm.), 3:2 Moczarski (64.)

Schiedsrichter: Böhm

Zuschauer: