Mit Annike Krahn hat das Frauenfußball-Abteilung des VfL bald eine neue Leiterin. Auch beim Sponsoring geht es voran.

Der VfL Bochum treibt die Entwicklung auch bei der Frauen- und Mädchenabteilung voran. Nachdem die ehemalige Nationalspielerin Annike Krahn als Sportliche Leiterin der Abteilung vorgestellt worden war, folgt nun die Nachricht, dass die erste Frauenmannschaft bereits im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres in der Regionalliga West, auswärts beim FSV Gütersloh II, mit einem neuen Ärmelsponsor auflaufen wird.

Das Musical Starlight Express werde ab sofort auf den Trikotärmeln präsent sein, meldet der Bundesligist. Das Bochumer Musical wird nur wenige Meter vom Vonovia Ruhrstadion entfernt aufgeführt und ist mit mehr als 18 Millionen Besuchern das erfolgreichste der Welt.

VfL Bochum: Partnerschaft soll Ambitionen unterstreichen

Der VfL Bochum habe den Frauenfußball in den vergangenen Monaten immer weiter vorangetrieben, neue Strukturen geschaffen und sich in diesem Bereich größer aufgestellt, heißt es in der Mitteilung. „Die Partnerschaft mit dem neuen Ärmelsponsor Starlight Express unterstreicht diese Ambitionen, gemeinschaftlich mit dem höchst erfolgreichen Nachbarn will der VfL die Entwicklung im VfL-Frauenfußball vorantreiben.“

Tim Jost, VfL-Direktor Marketing und Vertrieb, sagt zum neuen Ärmelsponsor: „Starlight Express ist aus unserer Sicht der perfekte Partner, gerade wenn es um die erfolgreiche Geschichte geht, die das Bochumer Musical geschrieben hat. Unsere Nachbarn zeigen schon seit mehreren Jahren, was es heißt, viele Menschen zu begeistern und erfolgreich zu sein. Diesen Weg wollen wir mit dem Frauenfußball beim VfL Bochum auch beschreiten. Wir wollen viele Menschen in und um Bochum begeistern, Zugang für alle ermöglichen und den Fußball so nahbar wie möglich gestalten. Wir sind sehr glücklich darüber, Starlight Express als neuen Ärmelsponsor auf unserem Trikot präsent zu haben.“

Kaenzig: „Beide gehören in ihrer Branche zu den Besten“

Ilja Kaenzig, Sprecher der VfL-Geschäftsführung, fügt hinzu: „Diese Bochumer Institution, die seit Jahren eines der Aushängeschilder in Bochum ist, passt zum VfL und seinen Werten. Den VfL Bochum und Starlight Express verbinden nicht nur die Nähe und die jetzige Partnerschaft, beide gehören in ihrer Branche zu den Besten. Wir sind froh, dass wir Starlight Express gewinnen konnten, unser Frauenteam entsprechend zu unterstützen. Wir sind sicher, dass auch unsere Fans diese Partnerschaft begrüßen werden.“

Auch Oliver Kockel, Vertriebsdirektor von Starlight Express, freut sich sehr über die Partnerschaft: „Zum 30-jährigen Jubiläum der Show im Juni 2018 wurde Starlight Express durch Andrew Lloyd Webber und sein Kreativteam dem Zeitgeist angepasst: Die weiblichen Charaktere haben sich „emanzipiert“ und auch weibliche Züge starten seitdem in den rasanten Rennen. Diese Entwicklung sehen wir auch beim Fußball. Gleichstellung und Frauenpower sollten hier weiter vorangetrieben und in die Öffentlichkeit gebracht werden.“