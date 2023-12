Die SGS Essen konnte das letzte Spiel vor der Winterpause für sich entscheiden. Mit 1:0 gewannen die Essenerinnen beim 1. FC Köln.

Die Partie am Geißbockheim war von Beginn an hart umkämpft. Köln hatte in den ersten Minuten etwas mehr vom Spiel, die SGS kam aber mit der Zeit immer besser in die Partie, zeigte sich zweikampfstark und hielt voll dagegen. Symptomatisch für diese Spielweise fiel dann auch der Führungstreffer.

In der 27. Spielminute setzte sich Ramona Maier bockstark an der Torauslinie gegen ihre Gegenspielerin durch, erkämpfte den eigentlich schon verlorenen Ball, legte zurück auf Lena Ostermeier und die vollendete eiskalt mit links zur Essener Führung.

Nach der Pause war die Partie weiterhin sehr eng. Köln versuchte Druck zu machen, Essen verteidigte vehement die Führung, warf sich in jeden Zweikampf und wartete auf Umschaltaktionen. So kamen die Domstädterinnen kaum zu wirklich gefährlichen Abschlüssen, bis auf einen Schuss in der Schlussphase, den SGS-Torhüterin Sophia Winkler spektakulär entschärfte.

Dafür gab es ein Sonderlob von Trainer Markus Högner. „Wir haben das Spiel über die Defensive gewonnen, wenig zugelassen und im entscheidenden Moment war Sophia dann überragend zur Stelle.“

Insgesamt zeigte sich der SGS-Trainer extrem erleichtert. „Ich bin überglücklich, dass wir nach der Niederlage gegen Freiburg so eine Reaktion zeigen konnten. Wir haben wieder zu null gespielt und verdient gewonnen.“

Tolle Hinrunde – Vorfreude auf die Rückserie

Dabei hätte der Sieg auch höher ausfallen können, wenn Högners Elf ihre Umschaltmomente besser ausgespielt hätte. „Da haben wir teilweise sehr unklar gespielt und uns selbst in die Bredouille gebracht“, bemängelte der 56-Jährige. „Gerade nach der Pause hatten wir nochmal eine eigentlich richtig gute Phase, da müssen wir dann das 2:0 machen.“

Insgesamt war Högner aber stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben uns dann auch ein wenig das Spielglück verdient. Ich bin dieser Mannschaft, die immer alles gibt, einfach nur total dankbar für diese tolle Hinrunde! Jetzt gehen wir mit einem super Gefühl in die Winterpause und greifen dann im Januar wieder an."