DFB-Pokal: 0:2! Werder-Blamage gegen Absteiger

Werder Bremen scheidet direkt in der ersten Runde des DFB-Pokal aus. Gegen den VfL Osnabrück gab es eine bittere 0:2 (0:1)-Niederlage.

Der VfL Osnabrück hat für die nächste Überraschung im DFB-Pokal gesorgt. Der Zweitliga-Absteiger besiegte den SV Werder Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 2:0 (1:0). Maurice Trapp (44.) köpfte die Gastgeber zum 1:0, mit einem Schuss von der Mittellinie sorgte Sven Köhler (90.+4) für die Entscheidung. Werder traf insgesamt dreimal Aluminum, zweimal war Nicolai Rapp der Pechvogel.

Osnabrück verlangte den Bremern alles ab, vor allem bei Standards waren die Hausherren immer gefährlich und brachten die Werderaner in Verlegenheit. Es war erst der dritte Pflichtspielvergleich beider Teams. Zuvor hatte es in der Saison 1980/81 zwei Vergleiche in der 2. Liga gegeben, die der SV Werder mit 3:1 und 4:1 für sich entschieden hatte.

Schon in der ersten Minute hatten die Bremer die erste Chance. Eren Dinkci passte den Ball in den Fünfmeterraum, VfL-Keeper Philipp Kühn wollte klären, traf aber Bremens Felix Agu. Der abgeprallte Ball ging aber knapp neben den linken Pfosten. Aber der VfL wurde im weiteren Verlauf immer mutiger. In der 21. Minute hatte Osnabrücks Innenverteidiger Lukas Gugganig mit einem Kopfball an die Latte Pech. Ebenfalls das Alu-Lattengestänge traf Bremens Niclas Füllkrug (47.) und vergab wenige Augenblicke später noch eine zweite Riesenchance per Kopf.

Am Vortag hatte Dynamo Dresden den SC Paderborn mit 2:1 besiegt. Drittligist 1860 München schlug den neuen Klub von Ex-MSV-Trainer Torsten Lieberknecht, den SV Darmstadt 98, mit 5:4 im Elfmeterschießen. mit sid

Die Ergebnisse in der Übersicht: Dynamo Dresden - SC Paderborn 2:1 TSV 1860 München - SV Darmstadt 98 5:4 i.E. Lok Leipzig - Bayer Leverkusen 0:3 SV Sandhausen - RB Leipzig 0:4 SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld 3:6 Greifswalder FC - FC Augsburg 2:4 VfL Osnabrück - Werder Bremen 2:0 Eintracht Norderstedt - Hannover 96 0:4 BFC Dynamo - VfB Stuttgart 0:6 SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel 2:4 n.V. Wuppertaler SV - VfL Bochum 1:2 n.V.