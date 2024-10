Bezirksligist DJK Sportfreunde Katernberg eilt von Sieg zu Sieg. Die Essener sind ungeschlagen und konnten am Freitag die Tabellenführung ausbauen.

Tabellenführung verteidigt! Die DJK Sportfreunde Katernberg holte sich am Freitagabend den vierten Pflichtspielsieg in Serie mit mindestens fünf selbst erzielten Tore. Gegen den Duisburger FV 08 siegten die Schützlinge von Sascha Fischer vor 150 Fans souverän mit 5:1 (2:0).

Die Bilanz des Bezirksligisten nach zwölf Spieltagen ist beeindruckend: Neun Siege, drei Remis, 43:14 Tore, 30 Punkte. Vier Zähler beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Genc Osman Duisburg, der noch eine Partie in der Hinterhand hat (bei Fatihspor Essen).

Besonders zufrieden zeigte sich Fischer mit der Leistung in den ersten 45 Minuten. "Das war das Beste, was ich bislang in dieser Saison gesehen habe. Ich kam phasenweise nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Wir haben da verdient mit 2:0 geführt", freute sich der Cheftrainer.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Katernberg das 3:0. Danach gab es aber eine Phase, in der Duisburg besser ins Spiel kam. Folgerichtig traf Ibrahima Sall (54.) zum 1:3. Wirklich große Spannung sollte aber nicht mehr aufkommen, weil die Hausherren nach dem Gegentor wieder einen Gang hochschalten konnten. In der Nachspielzeit legte die Fischer-Elf dann noch zwei Treffer nach, die zum 5:1-Kantersieg führten. Und dieser Erfolg hätte laut Fischer sogar noch höher ausfallen können:

"Ich sage nicht gerne was über die Schiedsrichter, aber er hat uns definitiv zwei glasklare Tore geklaut. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden. Besser geht es aktuell nicht. In den letzten Jahren hat Kevin Zamkiewicz bei uns sehr viele Tore geschossen, diesen Abgang konnten wir bislang über das Kollektiv gut auffangen. Wir bilden eine sehr gute Einheit."

Einer, der aktuell richtig in Torlaune ist, trägt beim Tabellenführer die Nummer zehn: Die Rede ist von Julian Fischer. Der schnelle Außenstürmer erzielte seinen zweiten Dreierpack in Serie. Erst traf er dreimal beim Kreispokalsieg bei der TGD Essen-West (5:2) am Dienstag, nun gelang dasselbe Kunststück in der Bezirksliga gegen den Duisburger FV 08. Mit neun Toren und acht Assists ist der 30-Jährige der Top-Scorer von Katernberg.