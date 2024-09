Der SuS Haarzopf verlor das Topspiel am Sonntag mit 5:1 in der Bezirksliga Niederrhein 2. Trainer Marco Guglielmi fordert nun eine Reaktion.

Nach vier Siegen zum Auftakt in der Bezirksliga Niederrhein 2 folgte am Sonntag die erste Niederlage für den SuS Haarzopf. Ausgerechnet gegen den Tabellenführer und Aufstiegskonkurrenten 1. FC Wülfrath verlor die Mannschaft von Trainer Marco Guglielmi. Und das beim 1:5 auch noch haushoch.

Trotzdem zeigte sich der 48-Jährige durchaus zufrieden mit dem Saisonstart: „Wir haben die ersten vier Spiele der Saison gewonnen. Die Niederlage trübt das Ganze natürlich ein bisschen. Wir spielen aber in einer gut besetzten Liga, in der wir froh sein können, dass wir in den Top-Fünf stehen.“

Ebenfalls auffällig: In den ersten vier Spielen kassierte die Mannschaft gerade einmal ein Gegentor. Gestern folgten gegen den Tabellenführer direkt fünf Gegentreffer.

Guglielmi erklärt den Ausrutscher seines Teams: „Wir konnten unser Spiel nicht wie gewohnt aufziehen. Wülfrath hatte eine ganz andere Einstellung vor dem Spiel als wir. Sie waren heiß darauf zu gewinnen. Und sie haben mit ihrer Qualität auch in der Höhe völlig verdient gewonnen. Das war vermutlich das schlechteste Spiel von uns, seit ich vor über zwei Jahren Trainer in Haarzopf geworden bin.“

Im Gegensatz zu anderen Teams wie Wülfrath haben wir nicht das Ziel des Aufstiegs Marco Guglielmi

Das ausgerufene Saisonziel trübt diese deutliche Niederlage aber nicht. Guglielmi betont: „Im Gegensatz zu anderen Teams wie Wülfrath haben wir nicht das Ziel des Aufstiegs. Wir wollen eine gute Saison spielen und wie letztes Jahr am Ende unter den ersten fünf Teams stehen.“

Wichtig dafür könnte Haarzopfs Torjäger Mathias Lierhaus werden. Dieser hat in fünf Spielen bereits fünfmal getroffen. Guglielmi lobt seinen Stoßstürmer: „Mathias ist ein sehr gefährlicher Strafraumspieler. Wenn er mit Hereingaben gefüttert wird, versenkt er die Bälle oftmals im Tor. Trotzdem ist er kein Spieler, der eine Partie im Alleingang entscheidet. Er ist auf die Zuspiele seiner Mitspieler angewiesen.“

Die nächste Chance, wichtige Punkte zu sammeln, hat der SuS Haarzopf am kommenden Sonntag. Dort empfängt die Mannschaft ab 14 Uhr den TSV 05 Ronsdorf (vier Spiele, neun Punkte, Platz acht).

Der 48-Jährige stellt klar: „Ich erwarte definitiv eine Reaktion meiner Mannschaft. Wir müssen ein deutlich besseres Spiel abliefern. Ich fordere drei Punkte!“

Guglielmi kann dabei nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen. Den SuS Haarzopf plagen momentan Verletzungssorgen. Drei Langzeitverletzte und mehrere angeschlagene Spieler sowie Urlauber sorgen dafür, dass der zur Verfügung stehende Kader momentan dünn besetzt ist.