Bezirksliga: Nächster Zugang für den FSV Vohwinkel - Landesliga im Visier

Mit Luca Liebetrau vom TSV 05 Ronsdorf steht ein weiterer Neuzugang des FSV Vohwinkel für die Saison 2024/2025 fest.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler Luca Liebetrau kann im zentralen Bereich alle Positionen bekleiden und wird die Optionen des FSV Vohwinkel erhöhen. Er kommt vom TSV Ronsodrf.

In der Jugend des Oberligisten VfB Hilden ausgebildet, wechselte Liebetrau in seinem ersten Seniorenjahr zum SSV Germania 1900 und erzielte dort in 19 Einsätzen 2 Treffer. Nach einer kurzen Stippvisite bei der zweiten Mannschaft der SSVg Velbert wechselte er zum TSV Ronsdorf und war dort in der abgelaufenen Rückrunde Stammspieler. Nun möchte er beim FSV Vohwinkel den nächsten Schritt gehen.

FSV-Trainer Marc Bach sagt: "Luca passt von seinem Profil her perfekt in unser Beuteschema. Er ist jung und fußballerisch sehr gut ausgebildet. Darüber hinaus bringt er ein hohes Maß an Mentalität aber auch an Selbstvertrauen mit. Mit ihm erweitern sich unsere Möglichkeiten im zentralen Bereich enorm, da er dort sowohl den defensiven als auch den offensiveren Part spielen kann."

"Ich bin hochmotiviert und bereit, alles zu geben, um unsere Ziele zu erreichen. Ich habe mich für den FSV Vohwinkel entschieden, weil die Mannschaft großes Potenzial hat und ich überzeugt bin, dass wir mit harter Arbeit und Entschlossenheit um den Aufstieg spielen werden", ergänzt Liebetrau.

Der ambitionierte Bezirksligist aus Wuppertal-Vohwinkel ist mit der Kaderplanun so gut wie durch. "Wir sind mit dem aktuellen Stand der Kaderplanung mehr als zufrieden. Die letzten Baustellen sind so gut wie geschlossen. Wir haben einen sehr schlagkräftigen Kader für die neue Saison auf die Beine gestellt. Die Entwicklung der Mannschaft und des Gesamtvereins gehen absolut in die richtige Richtung und wir wollen in der neuen Saison angreifen und das Projekt FSV Vohwinkel weiter vorantreiben", erklärt Sportchef Christian Bialke.

Vohwinkel wurde in der abgelaufenen Saison Dritter hinter dem 1. FC Wülfrath und Meister SSV Bergisch Born. In der kommenden Serie soll der Landesliga-Aufstieg angegangen werden.