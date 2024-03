Oliver Vössing, zuletzt Trainer bei Mülheimer und Essener Amateurklubs, hat eine neue Aufgabe gefunden.

Der Mülheimer SV 07 hat nach der Trennung von Kim Rolinger einen neuen Cheftrainer präsentiert. Oliver Vössing übernimmt das Amt beim Bezirksligisten. Er wird von Torwarttrainer Dirk "Mütze" Roenz unterstützt.

"Ich hatte keine Lust mehr, Woche für Woche als Cheftrainer in der Verantwortung zu stehen. Daher habe ich ein Jahr Pause gemacht. Da ich aber immer schon Spaß am Torwartspiel hatte, habe ich mich entschlossen, Torwarttrainer zu werden. Als dann das Angebot kam, die Torhüter beim MSV 07 zu trainieren, konnte ich natürlich nicht nein sagen", freut sich der ehemalige VfB-Speldorf-Spieler Roenz auf die Zusammenarbeit mit Vössing.

Vössing war zuletzt bei Klubs wie TuSpo Saarn, Heisinger SV, TuS 84-10 Essen-Bergeborbeck, TuS Helene oder auch TuS Essen-West 1881 Trainer. Der ehemalige Verbandsligaspieler verfügt über eine große Erfahrung.

"Ich bin absolut glücklich, dass es dem Verein geglückt ist Oliver Vössing zu verpflichten! Oliver ist ein sehr guter Trainer und ich gehe fest davon aus, dass wir die Truppe auf einen einstelligen Tabellenplatz führen können. Der Verein kann sich glücklich schätzen", sagt Roenz.

Der Mülheimer SV 07 hatte in dieser Saison schon einen Trainerwechsel vollzogen. Daniele Autieri musste im November 2023 gehen und für ihn übernahm Kim Rolinger, der mittlerweile auch Geschichte ist. Jetzt darf sich Vössing beim Tabellenzehnten der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein versuchen.

Die Mülheimer haben in beide Richtungen - zwölf Zähler auf den ersten Abstiegsplatz und 21 Punkte auf Aufstiegsrang eins - einen großen Abstand. Es gilt in dieser Saison noch das Beste herauszuholen, das wäre ein einstelliger Tabellenplatz. In Zukunft soll es dann beim MSV 07 wieder anders hergehen.

"Wir wollen zurück zu alten Strukturen und Tugenden mit jungen, hungrigen Spielern aus Mülheim und der Umgebung sowie einem starken Fundament aus Reservemannschaft und Jugendabteilung. Wir wollen zurück zu einer hohen Identifikation mit unserem Verein. In dieser Transformation befinden wir uns aktuell", meinte Andre Schoof, Sportlicher Leiter des MSV 07, zuletzt.