In der Bezirksliga Staffel 6 am Niederrhein kommt es zum nächsten Trainerwechsel. In Mülheim wird der Coach erneut ausgetauscht.

Der Mülheimer SV 07 hatte in dieser Saison schon einen Trainerwechsel vollzogen. Daniele Autieri musste im November 2023 gehen und für ihn übernahm Kim Rolinger. Nun ist auch Rollinger sein Cheftrainer-Amt beim Bezirksligisten los. Wie der Klub mitteilte wird Dirk Roenz, der beim VfB Speldorf "Legendenstatus" genießt, die Mannschaft um Ex-Profi Marvin Ellmann und Co. ab sofort übernehmen und schon am Sonntag (25. Februar, 14 Uhr) beim Auswärtsspiel bei SuS Haarzopf an der Seitenlinie stehen. "Die Vereinsführung hat sich Ende letzten Jahres für eine Neuausrichtung des Klubs entschieden. Wir wollen zurück zu alten Strukturen und Tugenden mit jungen, hungrigen Spielern aus Mülheim und der Umgebung sowie einem starken Fundament aus Reservemannschaft und Jugendabteilung. Wir wollen zurück zu einer hohen Identifikation mit unserem Verein. In dieser Transformation befinden wir uns aktuell", erklärte Andre Schoof, Sportlicher Leiter des MSV 07. Er ergänzte: "Kim Rolinger ist ein guter Trainer und wir sind ihm sehr dankbar, dass er uns in einer schwierigen Phase geholfen hat. Leider hat sich aber in den letzten Gesprächen mit Kim herausgestellt, dass die neue Vereinsphilosophie mit den Vorstellungen von Kim nicht kompatibel ist. Er hat uns dann angeboten von seinem Posten zurückzutreten. Nach internen Gesprächen haben uns da zu entschieden Kims Angebot anzunehmen und einen Trainerwechsel zu vollziehen." Schoofs betonte auch, dass Roenz' Engagement beim Mülheimer SV 07 bis zum Saisonende befristet ist. Ab dem 1. Juli 2024 wird ein neuer Cheftrainer übernehmen. Der Mülheimer Bezirksligist macht sich ab sofort auf die Suche nach einem neuen Coach für die Spielzeit 2024/2025. Bei aktuell neun Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz kann der neue Mann stark davon ausgehen, dass er den MSV 07 auch in Zukunft in der Bezirksliga coachen wird.

