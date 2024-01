SC 1920 Oberhausen: Macht Möllmann weiter? Trainerentscheidung ist gefallen

Der SC 1920 Oberhausen verabschiedet sich nach langer Durststrecke mit einem Sieg in die Winterpause. Bei diesem Dreier stand der Präsident an der Seitenlinie.

Fast drei Monate musste der Spielclub 1920 Oberhausen in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein auf einen Sieg warten. Am 16. Dezember war es dann wieder so weit: Im letzten Spiel vor der Winterpause siegte der SC 1920 gegen MTV Hamborn mit 3:1.

Das passierte unmittelbar nach einem Trainerwechsel. Thorsten Möllmann, Präsident des Oberhausener Bezirksligisten, übernahm - erst interimsweise.

"Es hat wieder gekribbelt. Ich spüre wieder das Brennen - mal schauen, wie es weitergeht. Da werden wir uns in Ruhe im Januar zusammensetzen und die beste Entscheidung für die Mannschaft, für den Verein treffen", meinte Möllmann nach dem Sieg.

Nun legten sich der Verein und ihr Vorsitzender fest: Möllmann wird auch in der Rückrunde die Mannschaft um Ex-Profi Ümit Ertural führen. Unterstützung erhält Möllmann durch die beiden Co-Trainer Ralf Boden und Abedin Aslan.

"Das ist die beste Lösung für unseren Verein. Alle Drei kennen unseren Verein und es geht beim Spielclub vieles über die Gemeinschaft. Wir müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um den Klassenerhalt so früh wie möglich einzutüten - nur das zählt", erklärt Dennis Kalthoff, Sportchef an der Knappenstraße.

Kalthoff ergänzt im Hinblick auf die anstehende Hallenstadtmeisterschaft in Oberhausen: "Wir wollen in der Vorbereitung viel Kraft und Energie tanken und unbedingt mit totaler Leidenschaft Hallenstadtmeister werden. Dies kann richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein und darauf sind das Trainerteam und die Mannschaft extrem heiß."

Und auch Möllmann, der nach einigen Jahren Abstinenz wieder unter dem Dach an der Linie stehen wird, ist voller Tatendrang. Er meinte schon nach dem 3:1-Sieg über Hamborn: "Da sind ja einige Herren vom Stadtsportbund, die mir nicht wohl gesonnen sind, nicht mehr dabei. Jetzt kehre ich zurück. Und wenn wir an einem Turnier teilnehmen, dann wollen wir das Ding auch gewinnen. Der Spielclub 1920 will Oberhausener Hallenstadt-Meister werden!"