Schwarz-Weiß Alstaden ist nach einer Krise Mitte der ersten Saisonhälfte wieder zurück in der Erfolgsspur. Zuletzt gewann SWA viermal in Folge. Nun kommt der VfB Bottrop.

4:2 gegen die Sportfreunde Königshardt, 1:0 beim SC 1920 Oberhausen, 12:1 bei GSV Viktoria Suderwick und 5:0 gegen den VfL Rhede: Schwarz-Weiß Alstaden befindet sich zum Ende des Jahres 2023 in einer sehr guten Verfassung.

Das gilt auch für 22-Tore-Mann Raphael Steinmetz. Der Spielertrainer der Oberhausener führt - mal wieder - die Torjägerliste in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein an.

"Ach, das ist mir gar nicht wichtig. Priorität genießt der Erfolg der Mannschaft. Da haben wir uns in den letzten Wochen gefangen. Wir hatten ja auch eine schlechte Phase von nur fünf Punkten in sieben Begegnungen. Das hat uns viel gekostet. Mal schauen, ob wir das noch einmal reparieren können", erzählt Steinmetz.

Nach dem 5:0 gegen Rhede - O-Ton: Steinmetz: "Eigentlich müssen wir das Spiel zweistellig gewinnen" - folgt am Freitag (15. Dezember, 19.30 Uhr) der Jahresabschluss gegen den VfB Bottrop. Neun Punkte liegen die Bottroper, die das Hinspiel mit 4:0 gegen Alstaden gewannen, vor Schwarz-Weiß.

Ich kann dem VfB schon jetzt einen heißen Tanz versprechen. Wir haben ja am Samstag auch unsere Weihnachtsfeier. Da will keiner mit einem blöden Gesicht sitzen. Wie gut die Stimmung am Samstag sein wird, das können wir am Freitagabend selbst bestimmen. Raphael Steinmetz

Steinmetz betont die Wichtigkeit dieses Duells: "Das Spiel am Freitag gegen den VfB Bottrop ist für uns ein Finale. Wenn wir gewinnen, sind wir zurück im Geschäft und können in 2024 noch einmal angreifen. Wenn wir verlieren, dann war's das für diese Saison." Er ergänzt: "Ich kann dem VfB schon jetzt einen heißen Tanz versprechen. Wir haben ja am Samstag auch unsere Weihnachtsfeier. Da will keiner mit einem blöden Gesicht sitzen. Wie gut die Stimmung am Samstag sein wird, das können wir am Freitagabend selbst bestimmen."

Im Hinspiel im Bottroper Jahnstadion stand Steinmetz nicht auf dem Rasen, umso heißer ist er auf die Revanche. Steinmetz: "Das war unser schlechtester Auftritt in dieser Saison. Da haben wir uns ein Stück weit auch vorführen lassen. Jetzt wollen wir dem VfB auf unserer Sportanlage zeigen, dass wir eigentlich gar nicht so schlecht sind."