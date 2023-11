Bezirksliga: Bottrop-Beben! Tabellenführer und Trainer gehen getrennte Wege

Beim VfB Bottrop ist am Dienstagabend eine personelle Bombe geplatzt! Der Tabellenführer und Trainer gehen ab sofort getrennte Wege.

14 Spiele, 34 Punkte, mit 68 Toren die meisten Treffer der Liga geschossen und bei 17 Gegentoren die zweitwenigsten Buden der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein kassiert - und trotzdem: Der VfB Bottrop gab am Dienstagabend (21. November 2023) als Bezirksliga-Tabellenführer die Trennung von Trainer Can Ucar bekannt.

Gündüz Tubay, Boss des VfB Bottrop, wird beim Facebook-Portal "Bottroper Fußball" wie folgt zitiert: "Can Ucar wollte unter den aktuellen Umständen nicht weitermachen. Wir haben seine Entscheidung akzeptiert und uns in gegenseitigem Einvernehmen getrennt."

Nach RS-Informationen war es nach den letzten Dämpfern in den Spitzenspielen - 2:2 gegen SuS 09 Dinslaken und 1:2 bei der SpVgg Sterkrade 06/07 - zu Unstimmigkeiten zwischen dem Trainer und Boss Tubay gekommen.

Dieser hatte Ucar noch nach einem fulminanten Saisonstart von fünf Spielen und fünf Siegen mit 32 Toren über den grünen Klee gelobt. RevierSport berichtete.

"Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel und setzen uns überhaupt nicht unter Druck. Damit fahren wir doch bis jetzt hervorragend", hatte Vereinschef Tubay betont.

Und weiter: "So wie die Mannschaft auftritt, macht das allen viel Spaß. Die Spieler lächeln, sie haben richtig Bock auf Fußball und kommen auch dreimal die Woche mit 26 Mann zum Training. Die Zuschauer haben ihre Freude und man spürt von der Bambini an bis zur Ersten Mannschaft, dass der Verein im Aufwind ist. Wir haben das alles hier wieder in die eigene Hand genommen und uns von externen Beratern getrennt. Das war genau das Richtige und der Trainer ist ein Glücksgriff. Er ist eigentlich viel zu gut für die Bezirksliga. Sein Weg wird auf jeden Fall mal nach oben führen. Aber wir sind zunächst einmal glücklich, dass er bei uns ist."

Das ist Can Ucar seit Dienstagabend nicht mehr. Im Bottroper Jahnstadion wird ab sofort ein neuer Cheftrainer gesucht.