Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr spielt bislang eine starke Saison und darf von der Rückkehr in die Landesliga träumen.

Seit Sonntag, 17.20 Uhr, ist Blau-Gelb Überruhr der neue Tabellenführer der Bezirksliga Gruppe 6. Durch den Sieg über die DJK Sportfreunde Katernberg (3:0) und der überraschenden Last-Minute-Niederlage von Genc Osman Duisburg (1:2 in Duisburg 08) überholte der Essener Bezirksligist den Landesliga-Absteiger und grüßt seither von der Tabellenspitze. "Das war schon ein cooles Gefühl", betonte BGÜ-Trainer Murat Aksoy rückblickend.

Verdient ist diese Spitzenposition allemal. Mit 25 Punkten nach zehn Partien spielt Überruhr bislang eine starke Saison und kassierte beim Spitzenspiel bei Genc Osman Duisburg die bislang einzige Niederlage. Zuletzt konnten mit Katernberg (3:0) und Werden-Heidhausen (5:2) zudem zwei Top-sechs-Mannschaften klar bezwungen werden.

Ganz zur Freude von Coach Aksoy: "Wir haben sowohl in Werden, als auch gegen Katernberg eine Top-Leistung geboten. Die Jungs haben alles umgesetzt, was wir vorgegeben hatten, und waren taktisch sehr diszipliniert. Wir hatten nur gegen Katernberg eine kurze Schwächephase über zehn Minuten. Sonst war es wirklich sehr, sehr gut."

Aktuell deutet alles auf einen Zweikampf zwischen Überruhr und Genc Osman hin. Beide Teams haben sich von der Konkurrenz schon etwas abgesetzt. Für Aksoy ist der aktuelle Tabellenstand aber kein Grund, um abzuheben: "Wir müssen auf dem Boden bleiben. Die Saison ist noch jung und wir haben viele schwierige Spiele vor der Brust. Der Weg ist sehr steinig."

Wir sind letztes Jahr Zweiter geworden, unser nächstes Ziel ist natürlich der Aufstieg. Dieses Ziel haben wir klar definiert. Nächstes Jahr feiert der Verein auch sein 50-jähriges Jubiläum. Für alle Beteiligten wäre es natürlich eine tolle Sache, wenn wir dann Erster werden und aufsteigen. Murat Aksoy.

Das Ziel des ambitionierten Bezirksligisten ist trotzdem klar formuliert: Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison, soll nun die Rückkehr in die Landesliga gelingen. Bei der Zielsetzung nimmt der 36-jährige Trainer kein Blatt vor den Mund: "Wir sind letztes Jahr Zweiter geworden, unser nächstes Ziel ist natürlich der Aufstieg. Dieses Ziel haben wir klar definiert. Nächstes Jahr feiert der Verein auch sein 50-jähriges Jubiläum. Für alle Beteiligten wäre es natürlich eine tolle Sache, wenn wir dann Erster werden und aufsteigen. Um dieses Ziel zu erreichen, geben wir alles. Der Zusammenhalt ist einfach überragend, wir haben eine tolle Stimmung im Team und glauben fest an uns!"

Den nächsten Schritt möchte Blau-Gelb Überruhr am kommenden Spieltag (22. Oktober, 15.30 Uhr) beim 1. FC Mülheim gehen. Aksoy warnt davor, die Mülheimer auf die leichte Schulter zu nehmen: "Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Wichtig ist, dass wir uns fokussieren und an unsere Leistungsgrenze gehen. Das wird kein einfaches Spiel."