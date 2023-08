Blau-Gelb Überruhr: Heißes Derby zum Bezirksliga-Start, Aksoy Team will oben angreifen

Für Fast-Aufsteiger FC Blau-Gelb Überruhr geht es nächste Woche wieder in der Bezirksliga los. Ein Derby direkt zum Start macht das Ganze noch spannender.

Nach einer erfolgreichen letzten Saison, in der am Ende nur zwei Punkte zum Aufstieg in die Landesliga fehlten, geht es nun für den FC Blau-Gelb Überruhr wieder los in der Bezirksliga Niederrhein 6.

Das Hauptziel des Teams von Trainer Murat Aksoy ist klar - BG will um den Aufstieg. Aksoy ist sich der Herausforderung bewusst und betont: "Wir wollen an die letzte Saison anknüpfen. In der starken Liga zählt jeder Punkt. Letzte Saison haben wir einige Punkte liegenlassen, die uns am Ende zum Aufstieg fehlten. Das wollen wir in diesem Jahr besser machen und uns gegen die starken Mannschaften im oberen Teil durchsetzen."

In der Vorbereitung wurden taktische Feinheiten erarbeitet und Schwachstellen analysiert. Der Coach zeigt sich zufrieden mit dem Fortschritt: "Wir haben hart gearbeitet, um uns bestmöglich auf die Saison vorzubereiten. Die Mannschaft hat gut zusammengespielt und wir haben an unseren Schwachstellen gearbeitet."

Der Kader für die neue Saison ist bereits weitestgehend komplett. Durch einige gezielte Zugänge wurden punktuelle Verbesserungen vorgenommen. "Wir haben talentierte Spieler dazugewonnen, jedoch keinen radikalen Umbruch im Kader vollzogen. Bislang sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden", erläutert der Trainer.

Der Eröffnungsderby

Besondere Vorfreude herrscht im Team vor dem Eröffnungsspiel der Bezirksliga (12.08, 16 Uhr), welches zugleich ein Derby gegen den Lokalrivalen SV Burgaltendorf ist. "Dieses Spiel hat eine ganz besondere Bedeutung für uns. Wir sind hochmotiviert und brennen darauf, dieses Derby zu gewinnen", berichtet Aksoy.

Der Trainer hat Burgaltendorf in der Vorbereitung genau analysiert und ist beeindruckt von ihrer Stärke. "Der Gegner hat in einigen Partien herausragend gespielt, sie sind wirklich gut aufgestellt. Wir müssen hochkonzentriert zu Werke gehen, wenn wir gewinnen wollen", gibt der Coach zu verstehen.

Die Vorfreude innerhalb des Teams ist spürbar: "Wir sind topfit und haben uns klare Ziele gesetzt. Jeder Spieler ist hochmotiviert, wir werden alles geben, um erfolgreich zu sein."

Die Zu- und Abgänge in der Übersicht:

Zugänge: Ramon Sauret-Kranz (TuS Hattingen), Jan-Philipp Limbach (SuS Niederbonsfeld), Leonard Kastrati (SSVg Velbert II), Umut Yagcioglu (SC Velbert), Atilla Yildiz (FSV Duisburg), Gian-Luca Bühring (VfB 03 Hilden), Marouan Raouah (1. FC Wülfrath), Aissa Sealiti (TVD Velbert), Dennis Abrosimov (VfB Homberg)

Abgänge: Kevin Müller (Preußen Eiberg), Amin Ouahaalou (Sportfreunde Niederwenigern), Philipp Mayer (SpVg Schonnebeck II), Leon Ossmann (VfB Speldorf), Selmir Hanici (Türkgücü Velbert), Antoine Pierre Feld (SC Werden-Heidhausen), Leonard Scheer (SC Werden-Heidhausen), Noato Taga (zurück nach Japan), Aliosman Aydin (SSVg Velbert II), Karl-Kevin Ngwe (Unbekannt ), Amin Amezigar (SSVg Heiligenhaus)