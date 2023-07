Westfalen: Von Ober- bis Bezirksliga - Der FLVW hat die Gruppen bekanntgegeben

Der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) hat die Staffeleinteilung für die überkreislich spielenden Männermannschaften veröffentlicht.

Bei den Männern gehen in Westfalen 18 Mannschaften in der eingleisigen Oberliga an den Start. Je 16 Teams treten in den beiden Westfalenliga-Staffeln an.

Ebenfalls ausgeglichen ist das Verhältnis in den vier Landesliga-Staffeln, in denen jeweils 16 Vereine eingruppiert sind. Die 202 Bezirksligisten verteilen sich erneut auf 13 Staffeln, wobei die Staffelgröße zwischen 15 und 16 Mannschaften variiert.

Oberliga Westfalen (Staffelleiter Reinhold Spohn):

1. SG Wattenscheid 09 (Absteiger Regionalliga) 2. SV Westf. Rhynern 3. SC Preußen 06 Münster II 4. Sportverein Schermbeck 2020 5. SG Finnentrop-Bamenohl 6. SpVgg. Erkenschwick (Aufsteiger WL 1) 7. SF Siegen 8. SpVg. Vreden 9. TSV Victoria Clarholz 10. TSG Sprockhövel 11. Türkspor Dortmund (Aufsteiger WL 2) 12. TuS Ennepetal 13. FC Eintracht Rheine 14. ASC 09 Dortmund 15. VfL SF Lotte 16. 1. FC Gievenbeck 17. FC Brünninghausen (Aufsteiger WL 2) 18. TuS Bövinghausen

Westfalenliga Staffel 1 (Staffelleiter Friedhelm Spey):

1. SC Verl II 2. TuS Haltern 3. Hammer SpVg. 4. Delbrücker SC (Absteiger OL) 5. SV Rödinghausen II 6. TuS Hiltrup 7. SV DJK GW Nottuln 8. FC Nordkirchen (Aufsteiger LL 4) 9. SC RW Maaslingen (Aufsteiger LL 1) 10. SC Westf. Kinderhaus 11. SV Borussia Emsdetten 12. FC Preußen Espelkamp 13. SC Peckeloh 14. FC Nieheim (Aufsteiger LL 1) 15. SV Mesum 16. SG Bockum-Hövel 2013 (Aufsteiger LL 4)

Westfalenliga Staffel 2 (Staffelleiter Mustafa Tekir):

1. DSC Wanne-Eickel 2. FC Iserlohn 46/49 3. Holzwickeder SC 4. FC Lennestadt 5. TuS Erndtebrück (Absteiger OL) 6. RSV Meinerzhagen 7. SC Neheim 8. SV Wacker Obercastrop 9. SV Sodingen 10. SpVg. Herne-Horsthausen (Aufsteiger LL3) 11. Hombrucher SV 09/72 (Aufsteiger LL3) 12. BSV Schüren 13. SC Obersprockhövel 14. SV Concordia Wiemelhausen 15. SV Westf. Soest (Aufsteiger LL 2) 16. Lüner SV (umgruppiert von der WL 1 in die WL 2)

Landesliga Staffel 1 (Staffelleiter Gero Wittkemper):

1. SVKT 07 Minden (ehemals SpVg. Kutenhs./Todtenhs.) (Aufsteiger BL 1) 2. FC Kaunitz 3. TuS Lohe 4. VfL Theesen 5. SF DJK Mastbruch 6. TuS Dornberg 7. TuS Tengern 8. SuS Westenholz (Aufsteiger BL 13) 9. FSC Rheda (Aufsteiger BL 2) 10. Post TSV Detmold 11. FC Bad Oeynhausen 12. TSV Oerlinghausen (Aufsteiger BL 3) 13. SV Heide-Paderborn 14. SCV Neuenbeken 15. FC RW Kirchlengern 16. SuS Bad Westernkotten (umgruppiert von LL 2 in die LL 1)

Landesliga Staffel 2 (Staffelleiter Dirk Potthöfer)

1. FC Arpe Wormbach 2. TuS Sundern (Aufsteiger BL 4) 3. FSV Gerlingen 4. SV Brilon 5. FC Borussia Dröschede 6. SV Ottfingen (Aufsteiger BL 5) 7. SF Ostinghausen (Aufsteiger BL 7) 8. SV Germania Salchendorf 9. SV Schmallenberg Fredeburg 10. BSV Menden 11. RW Erlinghausen 12. SC Drolshagen 13. SV 04 Attendorn 14. SpVg. Olpe 15. SV Hohenlimburg (umgruppiert von LL 3 in die LL 2) 16. SpVg. Hagen 11 (umgruppiert von LL 3 in die LL 2)

Landesliga Staffel 3 (Staffelleiter Klaus Overwien):

1. SC Westfalia Herne (Absteiger WL 2) 2. SG Welper 3. VfB Westhofen (Aufsteiger BL 6) 4. TuS Hannibal (Aufsteiger BL 8) 5. SuS Kaiserau 6. Königsborner SV 7. SV Wanne 11 8. SV Vestia Disteln (Aufsteiger BL 9) 9. SF Wanne-Eickel 10. DJK TuS Hordel (Absteiger WL 2) 11. YEG Hassel (Absteiger WL 2) 12. BW Westfalia Langenbochum 13. SW Wattenscheid 08 14. SV Brackel 06 15. SSV Buer 07/28 16. FC Altenbochum (Aufsteiger BL 10)

Landesliga Staffel 4 (Staffelleiter Hans-Dieter Schnippe):

1. SG Borken 2. SuS Neuenkirchen 3. SC Altenrheine 4. TuS 05 Sinsen (Absteiger WL 1) 5. Vorwärts Epe (Aufsteiger BL 11) 6. SV Dorsten Hardt 7. SV Eintracht Ahaus 8. SV RW Deuten (Absteiger WL 1) 9. Westfalia Gemen 10. VfL Senden 11. FC Vorwärts Wettringen 12. Ibbenbürener Spvg. 08 (Aufsteiger BL 12) 13. DJK SV Borussia Münster (Aufsteiger BL 12) 14. TSG Dülmen 15. FC Epe 16. SpVg. Beckum

Bezirksliga Staffel 1 (Staffelleiter Kai Rieke):

1. BV Stift Quernheim 2. SV Eidinghausen-Werste 3. VfL Mennighüffen 4. SV Oetinghausen 5. BSC Blasheim 6. SC Vlotho 19/21 7. SpVg. Hiddenhausen 8. FSC Eisbergen 9. VfL Holsen 10. TuS Dielingen 11. SG FA Herringhausen/Eickum 12. SC Herford (Absteiger LL 1) 13. TuS GW Pödinghausen (Aufsteiger KLA Herford) 14. SuS Holzhausen (Aufsteiger KLA Lübbecke) 15. Union Minden (Aufsteiger KLA Minden) 16. TuS Brake (umgruppiert von BL 2 in die BL 1)

Bezirksliga Staffel 2 (Staffelleiter Norbert Flaskamp):

1. SC Bielefeld 2. SC Hicret Bielefeld 3. FC Gütersloh II (Aufsteiger KLA Gütersloh) 4. SV Avenwedde 5. SC Peckeloh II (Aufsteiger KLA Bielefeld) 6. SpVg. Steinhagen (Absteiger LL 1) 7. FC Kaunitz II 8. TuS Viktoria Rietberg 9. SC Wiedenbrück II 10. VfB Fichte Bielefeld (Absteiger LL 1) 11. FC Türksport Bielefeld 12. Türkgücü Gütersloh 13. VfR Wellensiek 14. TuS Jöllenbeck 15. SuK Canlar Bielefeld (Aufsteiger KLA Bielefeld)

Bezirksliga Staffel 3 (Staffelleiter Adolf Muhr):

1. VfR Borgentreich 2. TuS Lipperreihe 3. SpVg. Brakel (Absteiger LL 1) 4. SV Eintracht Jerxen-Orbke 5. FC Kastrioti Stukenbrock 6. SV Höxter 7. Blomberger SV 8. TBV Lemgo 9. SV Dringenberg 10. TuS Bad Driburg 11. TuS Asemissen 12. FC Peckelsheim-E-L 13. FC Augustdorf (Aufsteiger KLA Detmold) 14. SV Germ. Bredenborn (Aufsteiger KLA Höxter) 15. TuS Ahmsen (Aufsteiger KLA Lemgo) 16. VfB Schloß Holte (Absteiger LL 1)

Bezirksliga Staffel 4 (Staffelleiter Michael Ternes):

1. TuS Langenholthausen (Absteiger LL 2) 2. SuS Langscheid/Enkhausen 3. BC Eslohe 4. SG Bödefeld/Henne-Rartal 5. SG Serkenrode/ Fretter 6. TuRa Freienohl 7. FC Assinghauen-Wie-Wu 8. SV Hüsten 09 9. VfL Bad Berleburg 10. SG Winterberg Züschen 11. SV Oberschledorn/Grafschaft 12. FC Fatih Türkgücü Meschede 13. SV Affeln (Aufsteiger KL A Arnsberg) 14. TV Fredeburg (Aufsteiger KLA HSK) 15. SF Hüingsen (umgruppiert von der BL 6 in die BL 4) 16. SG Hemer (umgruppiert von BL 6 in die BL 4)

Bezirksliga Staffel 5 (Staffelleiter Mustafa Tekir):

1. SC Listernohl-WL 2. TuS Plettenberg 3. Kiersper SC (Absteiger LL 2) 4. SG Freier Grund 5. FC Altenhof 6. VfR Rüblinghausen 7. TSV Weißtal (Absteiger LL 2) 8. SV Türk Attendorn 9. Rot-Weiß Hünsborn (Absteiger LL 2) 10. SV Rothemühle 11. VSV Wenden 12. Fortuna Freudenberg 13. SG Mudersbach/Brachbach 14. SuS Niederschelden 15. SV Rahrbachtal (Aufsteiger KLA Olpe) 16. FC Hilchenbach (Aufsteiger KLA Siegen Wittgenstein)

Bezirksliga Staffel 6 (Staffelleiter Michael Krauthausen):

1. FC Wetter 2. FC Hellas/Mak. Hagen 3. SC Berchum/Garenfeld (Absteiger LL 3) 4. RW Lüdenscheid (Absteiger LL 2) 5. SC Obersprockhövel II 6. VfL Schwerte 1911 7. FC Herdecke-Ende 8. FSV Gevelsberg 9. VfB Schwelm 10. FC BW Voerde 11. SC Hennen (Aufsteiger KLA Iserlohn) 12. SG BW Haspe 13. VfR Sölde (umgruppiert von BL 8 in die BL 6) 14. SC Lüdenscheid (Aufsteiger KL A Lüdenscheid) 15. SpVg Hagen (Aufsteiger KLA Hagen) 16. TuS Ennepetal II (Aufsteiger KLA Hagen)

Bezirksliga Staffel 7 (Staffelleiter Herbert Nüsken):

1. Werner SC 2000 (Absteiger LL 4) 2. VfL Wolbeck 3. SG Telgte 4. SV RW Westönnen 5. FC TuRa Bergkamen (Aufsteiger KLA Unna-Hamm) 6. SV Hilbeck 7. VfL Kamen 8. SV Herbern (Absteiger LL 4) 9. SVE Heessen 10. TuS Germania Lohauserholz 11. TuS Freckenhorst 12. ASK Ahlen 13. SV Drensteinfurt 14. SpVgg. Beckum II (Aufsteiger KL A Beckum) 15. Warendorfer SU (Aufsteiger KLA Münster)

Bezirksliga Staffel 8 (Staffelleiter Lothar König):

1. BV Westfalia Wickede (Absteiger LL 3) 2. VfL Kemminghausen 3. SSV Mühlhausen 4. Kirchhörder SC 58 (Absteiger LL 3) 5. VfR Sölde II (Aufsteiger KLA Dortmund) 6. TuS Eichlinghofen 7. Geisecker SV 8. Dortmunder Löwen Brackel 61 9. Eving Selimiye Spor 10. SG Massen 11. DJK TuS Körne 12. FC Roj 13. BW Alstedde 14. Osmanlispor Dtmd. (Aufsteiger KLA Dortmund) 15. SG Gahmen (Aufsteiger KLA Dortmund)

Bezirksliga Staffel 9 (Staffelleiter Klaus Overwien):

1. Viktoria Resse 2. SV Horst Emscher 08 (Absteiger LL 3) 3. Erler SV 4. BV Rentfort 5. SV Zweckel 6. FC Marl 7. SG Herne 70 8. RW Türkspor 9. SV Ge-Hessler 06 10. BV Herne Süd (Aufsteiger KLA Herne) 11. Firtinaspor Herne (Absteiger LL 3) 12. FC 96 Recklinghausen (Aufsteiger KLA Recklinghausen) 13. VfB Hüls 14. SC Hassel 15. SSV Buer II (Aufsteiger KLA Gelsenkirchen)

Bezirksliga Staffel 10 (Staffelleiter Andreas Pelzing):

1. TuS Harpen 2. Mengede 08/20 3. SC Weitmar 45 4. CSV SF Bochum Linden 5. DJK BW Huckarde 6. FC Castrop-Rauxel 7. FC Frohlinde 8. TuS Witten-Heven 9. SV Herbede 10. SV Westfalia Huckarde 11. CF Kurdistan Bochum 12. SpVg Blau-Gelb Schwerin 13. FC Neuruhrort (Aufsteiger KLA Bochum) 14. SV Bommern (Aufsteiger KLA Bochum) 15. VfB Günnigfeld (umgruppiert von BL 9 in die BL 10) 16. DJK Wattenscheid (umgruppiert von BL 9 in die BL 10)

Bezirksliga Staffel 11 (Staffelleiter Horst Dastig):

1. FC Viktoria Heiden (Absteiger LL 4) 2. SuS Stadtlohn 19/20 3. SV Gescher 4. DJK Eintracht Coesfeld 5. ASC Schöppingen 6. SV Westfalia Osterwick 7. VfL Ramsdorf 8. SV Heek 9. Remigianer SV Borken 10. SF Merfeld 11. SG Coesfeld 06 12. SpVg. Vreden II 13. SC Reken 14. SC Südlohn (Aufsteiger KL A Ah.-Coesfeld) 15. SW Holtwick (Aufsteiger KL A Ah.-Coesfeld) 16. TSV Raesfeld (Aufsteiger KLA Recklinghausen)

Bezirksliga Staffel 12 (Staffelleiter Gerhard Rühlow):

1. SC Greven 2. BSV Roxel (Absteiger LL 4) 3. Borghorster Fußballclub 1911 e.V. 4. SV Burgsteinfurt 5. SpVg. Emsdetten 05 6. SC Münster 08 7. SV Conc. Albachten (Absteiger LL 4) 8. SV Teuto Riesenbeck 9. SC Westfalia Kinderhaus II 10. SuS Neuenkirchen II 11. TuS Graf Kobbo Tecklenburg 12. SV Mesum II 13. DJK Wacker Mecklenbeck (Aufsteiger KLA Münster) 14. TuS Germ. Horstmar (Aufsteiger KLA Steinfurt) 15. SC Falke Saerbeck (Aufsteiger KLA Tecklenburg)

Bezirksliga Staffel 13 (Staffelleiter Friedhelm Spey):

1. SC Borchen 2. Delbrücker SC II 3. Hövelhofer SV 4. SuS Cappel 5. BV Bad Lippspringe 6. FSV Bad Wünnenberg/Leiberg 7. SV 21 Brenken 8. SV 03 Geseke 9. RW Mastholte 10. VfB Marsberg 11. Union SC Altenautal 21 12. FC Dahl/Dörenhagen (Aufsteiger KLA Paderborn) 13. FC Mönninghausen (Aufsteiger KLA Lippstadt) 14. BV Bad Sassendorf (Aufsteiger KLA Soest) 15. TuS SG Oestinghausen (umgruppiert von BL 7 in die BL 13