Bezirskliga-Relegation: Vor über 1000 Zuschauern - "Lewe" will sich mit Aufstieg verabschieden

Die Reserve des SSV Buer und die Sportfreunde Bulmke werden sich am Samstag im Aufstiegsspiel zur Bezirksliga duellieren. Mit dabei: Rene Lewejohann.

Am Samstag (3. Juni, 15.30 Uhr) werden im Jahnstadion an der Gelsenkirchener Kanzler Straße über 1000 Zuschauer erwartet.

Der Grund: Das Aufstiegsspiel zur Bezirksliga zwischen dem SSV Buer II und den Sportfreunden Bulmke steht an.

Für Bulmke ist es das zweite Aufstiegsrelegation-Spiel binnen zwei Jahren. In der vergangenen Saison scheiterten die Sportfreunde an F.S.M. Gladbeck. Diesmal soll es aber für den Klub von Egi Salman, der mehrere Fahrschulen besitzt, hoch gehen.

Dabei möchte auch Salmans Kumpel Rene Lewejohann sorgen. Für den 39-jährigen ehemaligen Zweitligaspieler ist es der letzte Tanz: "Es wird für mich definitiv das letzte Spiel im Vereinsfußball sein", betont er gegenüber RevierSport. Der populäre "Lewe" sagt weiter: "Ich konnte in dieser Saison in vielen Spielen nicht dabei sein, weil ich selbst als Co-Trainer tätig war. Ich war sporadisch dabei und ein Standby-Spieler. Das ganze Engagement war am Ende eine Gefälligkeit für meinen Freund Egi Salman. Ich will jetzt dabei helfen, dass die Sportfreunde Bulmke endlich dorthin kommen, wo sie hingehören: In die Bezirksliga!"

Es kribbelt schon sehr. Ich habe schon alles erlebt: Fußball auf der Wiese, auf dem Bolzplatz, im Käfig und in den großen Arenen. Aber jetzt noch einmal vor 1000 Zuschauern um einen Aufstieg zu spielen, ist schon sehr geil. Ich freue mich riesig darauf Rene Lewejohann

Über 1000 Gelsenkirchener Amateurfußball-Fans werden am Samstag das Aufstiegsspiel verfolgen. Auch bei Lewejohann, der als Profi schon so viel in seiner Karriere sah, ist es noch einmal ein besonderes Erlebnis.

Neben LR Ahlen (sieben Zweitligaspiele) war Rene Lewejohann in seiner aktiven Laufbahn auch für FC Schalke 04 II, SV Wilhelmshaven, Alemannia Aachen II, Westfalia Herne, Bonner SC, SV Meppen, Sportfreunde Siegen, 1. FC Kaan-Marienborn, DSC Wanne-Eickel und BV Herne-Süd aktiv. Hinzu kommen Auslands-Engagements in Australien, auf Zypern, in den Niederlanden und im Iran.

"Es kribbelt schon sehr. Ich habe schon alles erlebt: Fußball auf der Wiese, auf dem Bolzplatz, im Käfig und in den großen Arenen. Aber jetzt noch einmal vor 1000 Zuschauern um einen Aufstieg zu spielen, ist schon sehr geil. Ich freue mich riesig darauf", sagt der Familienvater.

Aktuell ist Lewejohann mit seinem Freund und letzten Cheftrainer Markus Kaya auf Jobsuche. Ob er an der Seite von Kaya oder alleine als Checoach weitermachen wird, lässt er offen. Er erklärt: "Wichtig ist, dass wir nach der Zeit in Ahlen wieder die Akkus aufladen und dann angreifen. Aber aktuell gibt es da keine Anfragen. Wir sind ja auch recht spät davon informiert worden, dass man nicht mit uns weitermacht. Die meisten Trainerposten sind besetzt."

Er ergänzt: "Es wäre schön, wenn man höherklassig als Trainerteam weiterarbeiten könnte. Wir vertrauen uns blind und sind noch enger zusammengerückt. Aber ich würde lügen, wenn ich es mir nicht offenhalte würde, dass ich auch mal wieder als Cheftrainer arbeite. Da ist wirklich alles möglich." Genauso wie das 50:50-Duell zwischen SSV Buer II und Sportfreunde Bulmke um den Bezirksliga-Aufstieg.