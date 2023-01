Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr hat den Aufstieg in die Landesliga noch nicht abgehakt. Das zeigen die Aktivitäten auf dem Transfermarkt.

Mit 35 Punkten nach 16 Partien rangiert Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr auf dem fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf den noch ungeschlagenen Spitzenreiter SG Schönebeck beträgt sieben Zähler. In der Restrunde möchte BGÜ angreifen und noch ein Wörtchen im Meisterschaftskampf mitreden. Für diese Mission hat der Klub aus dem Essener Süden auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Coup gelandet.

Nach RevierSport-Informationen lotste der Essener Bezirksligist mit Kabiru Hashim Mohammed (zuletzt SC Velbert) einen Hochkaräter an die Überruhrstraße. Wie RS erfuhr, hat der Spieler seinen Vertrag bereits unterschrieben. Der Transfer ist ein Meisterstück von Trainer Murat Aksoy, der hartnäckig blieb und den Neuzugang von einem Engagement in der Bezirksliga überzeugen konnte. Das ist alles andere als selbstverständlich.

Denn: Mittelstürmer Kabiru Hashim Mohammed hat eine beeindruckende Vita vorzuweisen. 2019 schoss er den Cronenberger SC mit 25 Toren und neun Vorlagen in die Oberliga, wo er ebenfalls überzeugen konnte. Für Cronenberg und den SC Velbert war der 27-Jährige in 53 Oberliga-Partien an 38 Treffern (24 Tore, 14 Vorlagen) direkt beteiligt.

Vor dem Corona-Saisonabbruch 2021 erzielte er in acht Oberliga-Partien fünf Tore und gab sechs Assists. Im Juli 2021 sorgte er beim Testspiel des SC Velbert gegen den Wuppertaler SV für Furore und traf zum zwischenzeitlichen 1:0 (Endstand: 2:2). Seitdem war der Nigerianer vom Verletzungspech geplagt und musste lange mit einem Knorpelschaden passen. Nach Velberts Abstieg aus der Oberliga im Sommer verließ er den Verein. Nun ist er wieder fit und einsatzfähig.

"Kabiru hat damals in der Landesliga und Oberliga viele Tore für Cronenberg geschossen. Auch nach seinem Wechsel zum SC Velbert konnte er direkt überzeugen. Er ist ein sehr schneller Stürmer, hat eine tolle Technik, einen hervorragenden Schuss und passt auch charakterlich super zu uns. Kabiru ist ein absoluter Top-Stürmer. Wenn er sich damals nicht verletzt hätte, dann hätte ich ihm definitiv die Regionalliga zugetraut. Ich hoffe, dass er viele Tore für uns macht", bestätigte Aksoy den Transfer auf Nachfrage dieser Redaktion.