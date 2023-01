Ehemaliger RWO-Spieler wechselt aus der Türkei in die Bezirksliga

Bezirksligist ASK Ahlen steckt mitten im Aufstiegskampf. Personelle Verstärkung in der Abwehr bekommt der Aufsteiger jetzt aus der Türkei.

Mit fünf Zählern Rückstand auf die Tabellenspitze hat der ASK Ahlen in der Bezirksliga Westfalen 7 als Dritter überwintert. Um dem Aufsteiger im Kampf um Platz eins neue Kraft zu geben, verpflichtete der Verein einen Innenverteidiger mit Erfahrung in höherklassigen Ligen.

Mit dem 26-jährigen Sinan Özkara ist der ASK in der vierten türkischen Liga fündig geworden. In der Jugend wurde der Abwehrspieler bei Preußen Münster und Rot-Weiss Essen ausgebildet. Özkara, unter anderem bei Rot-Weiß Oberhausen II, der Hammer SpVg und Rot Weiss Ahlen bereits in der Oberliga aktiv, wechselte im Jahr 2020 in die Türkei. Für RWO hatte er neben der Oberliga-Mannschaft auch viermal in der Regionalliga auf dem Platz gestanden.

In der Türkei sammelte Özkara dann 28 Einsätze in der dritten Liga für Konyaspor, Turgutluspor und Kirsehir. Nun kommt er von Viertligist Darica Genclerbirligi ablösefrei zurück nach Deutschland und will mit dem ASK Ahlen oben angreifen.

„Er hat bereits in jungen Jahren gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Eine starke Mannschaft braucht nicht nur eine starke Offensive, und mit diesem Transfer verstärken wir unsere Abwehr auf absolutem Top-Niveau. Er ist ein Ahlener Junge daher bin ich sehr stolz darauf Ihn hier bei uns zu sehen. Auch für unsere Fans zuhause ist Sinan sicherlich ein Gewinn", freute sich Sportdirektor Taner Bayraktar auf Facebook über den Neuzugang.

Und auch auf der Trainerbank ist man gespannt auf die Zusammenarbeit. "Sinan ist ein Spieler, der seine Qualität auf höchstem Niveau unter anderem in höheren Ligen über einen langen Zeitraum hinweg nachgewiesen hat und uns mit seiner Erfahrung richtig guttun wird“ erklärte Bülent Kara, der mit seiner Mannschaft am 12. Februar gegen SW Hultrop in die Rückrunde startet.