Bezirksliga: Essener Klub verpflichtet 275-maligen Oberligaspieler

Am 3. Turniertag der 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft zeigte sich der SV Burgaltendorf in guter Verfassung. Mit dabei war auch der neue "Star" der Mannschaft.

Der SV Burgaltendorf erreichte am Samstag, 7. Januar, souverän die Zwischenrunde der 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft.

Drei Siege und 20:1 Tore: Eine starke Bilanz des mit favorisierten Bezirksligisten. Mit dabei war auch Kevin Barra.

Der in Essen bekannte Mittelfeldspieler, der mit dem FC Kray große Erfolge feierte, wechselt von der Spielvereinigung Schonnebeck an die Burgaltendorfer Windmühle. Und schon in der Halle in Stoppenberg zeigte Barra seine Qualitäten. Zwei Tore erzielte Barra für seine neue Mannschaft und gestaltete den einen oder anderen Angriff sehr gut mit.

"Wir freuen uns, dass dieser Wechsel zustandegekommen ist, zeigt es doch, dass der SV Burgaltendorf auch nach dem Abstieg aus der Landesliga, immer noch eine gute Adresse in der Amateurfußballszene ist", meinte Jörg Oswald, Sportchef des SV Burgaltendorf.

Kevin Barra in Zahlen: Oberliga: 275 Spiele, 55 Tore, 54 Vorlagen Regionalliga: 34 Spiele, zwei Tore, eine Vorlage Vereine: SG Wattenscheid 09, FC Kray, SV Hö.-Nie., Schonnebeck, Burgaltendorf

Oswald ergänzt: "Wir wollten Kevin und Kevin wollte zu uns. Er kann er hier so mit einigen ehemaligen Weggefährten wie Ricardo Zweck, Kiril Naumov, Kai Nakowitsch, Maurice Tavio Y Huete zusammen spielen."

Die Verpflichtung von Barra, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben hat, signalisiert die Ambitionen des SVA. "Wir wollen schnellstmöglich zurück in die Landesliga, wenn nicht in diesem Jahr, dann spätestens im nächsten Jahr", betont Oswald. Burgaltendorf liegt aktuell sechs Punkte hinter Spitzenreiter SG Schönebeck zurück.