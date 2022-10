Bezirksliga: VfB Speldorf kassiert erste Pleite und sofort fünf Gegentore

Am 12. Spieltag hat es nun auch den VfB Speldorf erwischt. Der Tabellenführer der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein kassierte die erste Saisonniederlage.

Für viele Experten und auch die Trainer der Konkurrenten gilt oder galt der VfB Speldorf bisher als eine Art Über-Mannschaft der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein.

Dass man den ehemaligen Oberligisten besiegen kann, zeigte die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 in beeindruckender Manier. Mit 5:2 siegte Sterkrade vor 250 Zuschauern an der Saarner Straße. Und: Nicht mehr Speldorf, sondern Sterkrade 06/07 ist nun die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen - fünf Siege, sieben Remis - ist.

"Meine Mannschaft ist im positiven Sinne bekloppt. Das habe ich ihr so nach dem Spiel auch gesagt. Da gewinnen wir in Speldorf und sind trotzdem sieben Punkte hinter dem VfB. Der Grund ist einfach: Wir passen uns zu oft dem Niveau des Gegners an. Vor allen Dingen, wenn es gegen die Klubs von unten geht. Daraus resultieren dann auch unsere sieben Unentschieden", erklärt Lars Mühlbauer gegenüber RevierSport.

Das 5:2 in Speldorf hat den 06/07-Trainer auf jeden Fall stolz gemacht. Er zieht seinen Hut vor der Leistung des Teams. "Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr hoch angegriffen und sind immer wieder drauf gegangen. Ich glaube, dass wir die Speldorfer mit dieser Spielweise überrascht haben. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Die Jungs haben sich ein fettes Lob verdient", resümierte Mühlbauer.

Auch Speldorfs Coach Julien Schneider gab zu, dass seine Mannschaft einen schlechten Tag erwischte und der Sieger Sterkrade einfach besser war. Schneider gegenüber RS: "Daraus müssen wir lernen. Solche Tage gibt es. Sie sollten nur nicht zu oft vorkommen."

Durch die Speldorfer Niederlage ist es an der Tabellenspitze wieder enger geworden. Speldorf liegt mit 29 Punkten vor dem Mülheimer SV 07 (26), Schwarz-Weiss Alstaden (25), Duisburger FV 08 (22) und Sterkrade 06/07 (22).